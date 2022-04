S to potezo so se uprli Rusiji: "Če zmoremo mi, lahko to stori tudi preostala Evropa"

Litva je nehala uvažati zemeljski plin iz Rusije in se bo namesto tega morala zanašati na dobave iz drugih držav, je sporočil Nuaseda ter dodal, da je ta poteza zgled za druge članice Evropske unije, poroča The New York Times.

Pred rusko invazijo na Ukrajino je Evropska Unija iskala načine za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, ​​vključno s premogom in nafto, predvsem pa plinom. Skoraj 40 odstotkov celotnega zemeljskega plina v bloku je prihajalo iz Rusije. Toda odkar je Moskva 24. februarja sprožila vojno v Ukrajini, države članice aktivneje iščejo načine, kako zmanjšati svoje potrebe po plinu.

"Če zmoremo mi, lahko to stori tudi preostala Evropa," je v soboto na Twitterju dejal Gitanas Nauseda, predsednik Litve.

President @GitanasNauseda on the necessity of building energy independence from #Russia to defend against "blackmail." #ACFrontPage pic.twitter.com/itF9XcsQfI — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) March 29, 2022

"Smo prva EU država med državami dobaviteljicami Gazproma, ki se je odločila za to potezo. To smo lahko storili zaradi večletne usklajene energetske politike in pravočasnih infrastrukturnih odločitev," je v sobotni izjavi dejal energetski minister Dainius Kreivys.

Tako potezo bi veliko težje izvedle Francija, Nemčija in Italija

Litva je majhna država z le 2,8 milijona prebivalci in gospodarstvom, ki je bolj odvisno od trgovine kot industrije. Čeprav izguba Litve kot stranke verjetno ne bo bistveno škodila ruski energetski skupini Gazprom, ima ta poteza geopolitični pomen pri postavljanju precedensa za Evropsko unijo.

"Mislim, da gre za simboličen korak Litve. Že dolgo poskušamo zmanjšati odvisnost od ruskega plina," je dejala Katja Yafimava, višja raziskovalna sodelavka na Oxfordskem inštitutu za energetske študije. Dodala je, da Nemčija, Francija in Italija ne morejo zlahka narediti podobne poteze, ker se zanašajo na veliko večje količine ruskega plina in so vezane na dolgoročne pogodbe.

Litva meji na rusko ozemlje Kaliningrada in je bila nekoč v celoti odvisna od uvoza ruskega plina. To je bila kot nekakšna dediščina nekdanje skupne države Sovjetske zveze. Toda izgradnja terminala za utekočinjen zemeljski plin leta 2014 je Litvi omogočila, da se je začela energetsko osvobajati od Rusije.

Tudi Zelenski poziva članice EU, naj prenehajo dobavljati ruski plin

Prejšnji teden je predsednik Vladimir Putin zagrozil, da bo prekinil dobavo plina "neprijaznim državam", razen če bodo države začele plačevati dobavo v rubljih. Evropski voditelji so to idejo zavrnili, vendar ni bilo jasno, kako bi se spor rešil. Zlasti Nemčija in Italija sta močno odvisni od ruskega plina, čeprav je Nemčija pred kratkim zagotovila partnerstva z ZDA in drugimi energetsko bogatimi državami.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozval države članice, naj prenehajo kupovati plin od Rusije. V začetku tega leta je litovski minister za energijo dejal, da je država lahko naročila dovolj dobav UZP, da bi zadovoljila svoje energetske potrebe. Po potrebi lahko dobavlja plin tudi prek povezave z Latvijo.