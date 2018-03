Ruski znanstvenik potrdil, da je sodeloval pri razvoju strupa novičok

Ruski znanstvenik Leonid Rink je za ruske medije potrdil, da je v začetku 90. let preteklega stoletja sodeloval pri uradnem programu za izdelavo živčnega strupa novičok, za katerega Velika Britanija trdi, da je bil uporabljen v napadu na nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo.

Nekdanjega ruskega dvojnega agenta in njegovo hčer so v nedeljo našli nezavestna na klopi v središču Salisburyja. Foto: Twitter

Rink je tudi presodil, da bi bila oba že mrtva, če bi bila v napad nanju vpletena Rusija. Moskva je do zdaj zanikala, da bi razvijala novičok in tudi da bi bila vpletena v napad na Skripala.

"Še vedno sta živa. To lahko pomeni ali to, da sploh ni šlo za novičok, ali pa, da je bil napad slabo načrtovan in lahkomiselno izpeljan," je še dejal Rink, ki je 27 let delal v državnem laboratoriju v zaprtem mestu Šihan. "Velika skupina znanstvenikov v Šihanu in Moskvi se je ukvarjala z novičokom," je dodal. Razvoj novičoka je bil temelj Rinkovega doktorata.

Rusija napad in razvoj strupa še vedno zanika

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je pretekli teden zanikal, da bi Moskva kdaj imela program za razvoj kemičnega orožja. "Z vso gotovostjo zatrjujem, da Sovjetska zveza in Rusija nista imeli programa za razvoj strupa novičok," je izjavil Rjabkov. Na ruskem zunanjem ministrstvu so za AFP danes potrdili, da njihovo stališče ostaja nespremenjeno.

Velika Britanija in njene zaveznice trdijo, da za napadom na Skripala v Salisburyju v Angliji stoji Rusija, kar Moskva odločno zanika. Ruski politiki so tudi zatrjevali, da je zastrupitev del zarote Zahoda, da spodbudi protirusko razpoloženje pred ruskimi predsedniškimi volitvami, ki so bile konec tedna, ali pred svetovnim nogometnim prvenstvom.