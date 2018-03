Lavrov zanikal, da bi za zastrupitvijo vohuna stala Moskva

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je obtožbe, da za zastrupitvijo nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere stoji Moskva, označil za propagando. "Naši zahodni partnerji nas krivijo za vse, kar gre narobe na tem planetu," je ob robu obiska v Etiopiji povedal ruski zunanji minister.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je zanikal, da bi Moskva stala za zastrupitvijo Sergeja Skripala in njegove hčere. Foto: Reuters

"To je čista propaganda, ki je namenjena povečanju napetosti," se je na domnevno vpletenost Moskve v zastrupitev nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala odzval ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Boris Johnson po dogodku prst usmeril v Rusijo

Britanski zunanji minister Boris Johnson je že v torek usmeril prst proti Moskvi, ko je javno dejal, da ga zastrupitev Skripala spominja na smrt nekdanjega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka, ki je umrl v Londonu leta 2006 po zaužitju čaja z radioaktivnim polonijem 210.

Britanska preiskava je takrat ugotovila, da je umor verjetno odobril ruski predsednik Vladimir Putin, kar Rusija zanika.

London obljublja ustrezen odgovor, če za zastrupitvijo Skripala stoji Rusija

Ruske oblasti zanikajo tudi vpletenost v zastrupitev Sergeja Skripala. London je sicer obljubil ustrezen odgovor, če se bo izkazalo, da za tem napadom z živčnim strupom stoji država.

Nekdanjega ruskega dvojnega agenta in njegovo hčer so v nedeljo našli nezavestna na klopi v središču Salisburyja. 66-letni Skripal in njegova 33-letna hči sta bila še v četrtek v kritičnem, a stabilnem stanju. V zvezi z incidentom je zdravniško pomoč poiskalo kar 21 ljudi.