Tillerson ogorčen zaradi ruske zastrupitve v Veliki Britaniji

"Povsem zaupam preiskavi Velike Britanije in oceni, da je Rusija najverjetneje kriva za napad z živčnim strupom pretekli teden v Salisburyju. Za takšen napad ne more biti nikoli opravičila - poskus umora zasebnega državljana na ozemlju suverene države. Ogorčeni smo, da Rusija, kot kaže, znova tako ravna. Od Ukrajine do Sirije in zdaj Velike Britanije Rusija ostaja neodgovorna sila za nestabilnost po svetu, deluje z odkritim zanemarjanjem suverenosti drugih držav in življenj njihovih državljanov," je sporočil Tillerson.

Secretary Tillerson: We have full confidence in the UK’s investigation and its assessment that Russia was likely responsible for the nerve agent attack that took place in Salisbury last week. https://t.co/3AcbQdPbq2 — Department of State (@StateDept) 12 March 2018

"Strinjamo se, da se morajo odgovorni, tako tisti, ki so zločin izvršili, kot tudi tisti, ki so ga ukazali, soočiti s primernimi resnimi posledicami. Smo solidarni z našimi zavezniki v Združenem kraljestvu in bomo tesno usklajevali naše odgovore," je sklenil državni sekretar ZDA, ki je trenutno na afriški turneji.

V Beli hiši Rusije niso omenjali

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je pred tem zastrupitev označila za grozodejstvo in zagotovila, da ZDA stojijo ob strani svoji zaveznici Veliki Britaniji. Rusije, ki je po trditvah ameriških obveščevalnih agencij pomagala do volilne zmage Donaldu Trumpu, pa ni omenjala.

Republikanski člani odbora za obveščevalne dejavnosti v predstavniškem domu ameriškega kongresa so v včeraj sklenili, da niso našli nobenih dokazov o sodelovanju kampanje predsednika ZDA Donalda Trumpa z Rusijo in da zapirajo leto dni trajajočo preiskavo.

Strup, ki ga je razvila Moskva

Britanska premierka Theresa May je v ponedeljek v parlamentu v Londonu dejala, da je za zastrupitev Skripala najverjetneje odgovorna Rusija, kar je potrdila analiza živčnega strupa, ki je bil uporabljen v napadu. Moskvi je postavila ultimat, da do konca današnjega dne Organizaciji za prepoved kemičnega orožja posreduje vse podrobnosti programa razvoja živčnih strupov.

Povedala je tudi, da je bil v napadu uporabljen vojaško nadgrajen živčni strup Novičok, ki ga je razvila Moskva.

"Ali je bilo to neposredno dejanje ruske države proti naši državi ali pa je ruska vlada izgubila nadzor nad potencialno katastrofalno škodljivim živčnim strupom ter dovolila, da je prišel v roke drugih," je dodala in povedala, da so na pogovor poklicali ruskega veleposlanika, da bi jim pojasnil, za katero od teh dveh možnosti gre.

Če do konca današnjega dne ne bo "kredibilnega odgovora" Moskve, bo London sklepal, da je Moskvea "nezakonito uporabila silo", je še dejala po navedbah britanskega BBC.

Rusija trditve Mayeve označila s cirkusom

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je v odzivu izjave Mayeve označila kot "cirkuško predstavo v britanskem parlamentu". Dodala je, da gre za "politično kampanjo, ki temelji na provokacijah".

66-letnega Skipala in njegovo 33-letno hčerko Julijo so 4. marca nezavestna našli na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije. Oba sta še vedno v kritičnem stanju. Skupno so morali v povezavi z napadom nanju v bolnišnici sprejeti 21 ljudi, med njimi tudi policista, ki je prvi prišel do njiju.