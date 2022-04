Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska vojska si je med zasedbo tako imenovane cone izključenosti v okolici zloglasne jedrske elektrarne Černobil med drugim pripravljala teren za morebitno obrambo pred ukrajinskimi silami. Najnovejši posnetki iz zraka razkrivajo, da so Rusi svoje položaje utrdili s kopanjem jarkov v zelo radioaktivna tla.

Pred dnevi je marsikdo z nejevero prebral podatek, da so se ruske motorizirane enote ob zasedbi černobilske jedrske elektrarne in okoliškega območja nonšalantno zapeljale čez zloglasni Rdeči gozd v černobilski coni izključenosti, ki velja za eno najbolj radioaktivno onesnaženih območij na svetu. Pri tem so v zrak dvignile precej radioaktivnega prahu, ki sicer ni imel vpliva na povečanje sevanja na območju, mogoče pa je, da bo vplival na dolgoročno zdravje ruskih vojakov.

Toda en podvig Rusov v okolici černobilske elektrarne, ki ga je razkril videoposnetek državnega upravljavca ukrajinskih jedrskih elektrarn Energoatom, ta ga je na svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram objavil včeraj, je še bolj osupljiv. Ruski vojaki so v radioaktivna černobilska tla namreč kopali jarke, da bi s tem utrdili svoje položaje.

Po (neuradnih) podatkih, ki so jih v zadnjih tednih sporočili ukrajinski viri, precej ruskih vojakov na poti v Černobil sicer sploh naj ne bi vedelo, kam se v resnici odpravljajo in kakšna nevarnost lahko tam preti vsakemu brez ustrezne zaščitne opreme. V ozadju jedrska elektrarna Černobil, v ospredju famozni Rdeči gozd in radioaktivne poljane. Foto: Energoatom

Bolj nepremišljeno bi bilo peskovnik narediti le še v uničenem černobilskem reaktorju

Tla v černobilski coni izključitve z radioaktivnimi delci niso onesnažena le zato, ker je pred skoraj 36 leti po njih zaradi požara, ki je zajel uničeno jedrsko elektrarno, snežil radioaktivni pepel.

Neslavni reaktor številka štiri, ki je povzročil jedrsko nesrečo, so med procesom sanacije namreč zasuli z več sto tisoč tonami peska. Ta z radioaktivnostjo prežet pesek so nato sčasoma odstranili in ga zakopali v okoliška tla.

Uničevalno moč atoma je po nesreči v Černobilu izkusila tudi narava. Več kot štirje kvadratni kilometri borovega gozda v bližini mesta Pripjat so se v tednih po nesreči obarvali rdeče in odmrli. Tako imenovani Rdeči gozd je še danes eno najbolj radioaktivno onesnaženih območij na svetu. Foto: Wikimedia Commons

