Ruski politik: Za vedno bomo ostali tukaj, poti nazaj ni #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



6.48 Ruski politiki: Za vedno bomo ostali tukaj

7.35 ZDA Ukrajini namenile 150 milijonov dolarjev dodatne varnostne pomoči

ZDA bodo Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo namenile 150 milijonov dolarjev dodatne varnostne oziroma vojaške pomoči v obliki orožja in streliva, sta v petek sporočila Bela hiša in State Department. Predsednik ZDA Joe Biden je v petek o tem govoril tudi s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je sporočil, da gre za doslej deveto tranšo orožja in opreme za Ukrajino iz zalog Pentagona od avgusta 2021.

S tem se je vrednost dosedanje ameriške pomoči Ukrajini v orožju in vojaški opremi povečala na okrog 3,8 milijarde dolarjev.

Blinken je zagotovil, da bodo ZDA s tem nadaljevale, dokler se bo nadaljevala ruska agresija. Podobno je Trudeauju povedal tudi Biden, kanadski premier pa je obljubil enako.

7.00 Prva dama ZDA prispela v Evropo

Prva dama ZDA Jill Biden je prispela v Vzhodno Evropo, da bi ponovno potrdila zavezanost ZDA Ukrajini. Svoj štiridnevni obisk je začela v Romuniji s serviranjem hrane vojakom, ki so bili nameščeni v romunski letalski bazi. Materinski dan bo preživela z ukrajinskimi materami in otroki, ki so bili zaradi Putinove vojne prisiljeni zapustiti svoje domove.

On the ground in Romania and heading to serve a meal to our U.S. troops stationed here at Milhail Kogălniceanu Air Base. pic.twitter.com/vRuuPcgiqe