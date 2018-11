Rusija obsojena zaradi aretacij opozicijskega voditelja

Navalni je dolgoletni kritik ruskega predsednika, v zadnjih letih je organiziral številne protivladne proteste. Na marčnih predsedniških volitvah v Rusiji ni smel kandidirati, saj so mu oblasti to prepovedale zaradi pogojne obsodbe iz leta 2013. Na volitvah bi bil glede na javnomnenjske raziskave najresnejši Putinov tekmec, a še vedno brez možnosti za zmago.

Navalni je dolgoletni kritik ruskega predsednika, v zadnjih letih je organiziral številne protivladne proteste. Na marčnih predsedniških volitvah v Rusiji ni smel kandidirati, saj so mu oblasti to prepovedale zaradi pogojne obsodbe iz leta 2013. Na volitvah bi bil glede na javnomnenjske raziskave najresnejši Putinov tekmec, a še vedno brez možnosti za zmago. Foto: Reuters

Sodišče je v z napetostjo pričakovani sodbi med drugim poudarilo, da je politična motiviranost pri aretacijah Navalnega "temeljni vidik" zadeve. Cilj dveh aretaciji Navalnega je bil namreč po mnenju ESČP "zatreti politični pluralizem", poleg tega je bila 42-letnemu političnemu aktivistu kršena tudi njegova pravica do prostosti, svobode združevanja in pravičnega sojenja.

Rusi so mu preprečevali odhod v Strasbourg

V Strasbourgu so odločali o več pritožbah Navalnega, v katerih je sodnike pozval, naj potrdijo, da so bile njegove aretacije, priprtja in administrativne kazni med letoma 2012 in 2014 politično motivirane in da so bile kršene njegove pravice.

Navalni je smel v sredo iz Moskve odpotovati na današnje javno zaslišanje v Strasbourgu, potem ko mu je Rusija še v torek preprečila odhod, a si nato le premislila.