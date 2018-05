Navalnega zaradi protestov obsodili na zaporno kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sodišču so zaslišali enega od policistov, ki je sodeloval pri aretaciji. Dejal je, da je skupina 15 policistov imela pooblastilo, da lahko uporabi fizično silo. Navalni medtem ni upošteval opozoril policije, da je protest nezakonit.

Opozicijski voditelj je danes na sodišču zatrdil, da ima ustavno pravico do protestiranja. "Menim, da je bila moja aretacija nezakonita in da so bile kršene moje pravice," je povedal.

Njegov odvetnik Vadim Kobzev je ob tem dejal, da je sodba "jasno politično motivirana". "Oblasti sestavljajo novo vlado in poskušajo na vsak način Navalnemu odvzeti svobodo, da bi mu preprečili odzive na ta proces," je pojasnil.

Enainštiridesetletnik je sicer poleg tega obtožen še neupoštevanja policijskih ukazov, o čemer naj bi sodišče odločilo še danes.

Opozicijski voditelj, ki ni mogel kandidirati na marčnih predsedniških volitvah, je svoje sodržavljane pozval, naj se 5. maja odpravijo na ulice ruskih mest. Na protestih, ki so bili dva dni pred Putinovo prisego za četrti predsedniški mandat, so skupno aretirali skoraj 1.600 protestnikov, med njimi je bil Navalni.