Ob protestih proti Putinu prijeli privržence Navalnega

Navalni, ki ni smel nastopiti na volitvah 19. marca, je za danes pozval k protestom po vsej Rusiji pred inavguracijo Putina za nov mandat. Demonstracije pod geslom Za nas ni car, so danes predvidene v 90 ruskih mestih, a marsikje niso dovoljene.

Protesti so se najprej začeli na skrajnem vzhodu Rusije in v Sibiriji, kjer so po navedbah tabora Navalnega in neodvisnih opazovalcev policisti prijeli več deset ljudi. V sibirskem mestu Krasnojarsk so tako pridržali 15 ljudi, med njimi enega novinarja. Kot je sporočila skupina OVD-info, je policija s pridržanimi ravnala grobo, saj jih je več utrpelo praske in odrgnine. Najmanj deset protestnikov so prijeli v sibirskem mestu Barnaul.

V mestu Čeljabinsk na Uralu pa so že pred začetkom protestov prijeli tri ljudi, je na Facebooku sporočil ruski aktivist Boris Zolotarjovski.

Več aretacij privržencev Navalnega v zadnjih dneh

Protesti so za danes napovedani v 90 mestih po vsej Rusiji. Ponekod, tudi v največjih Moskvi in Sankt Peterburgu, mestne oblasti niso izdale dovoljenja za demonstracije.

Ruske oblasti so zadnje dni že ukrepale proti organizatorjem protestov proti Putinu. V več mestih, med drugim v Sankt Peterburgu, sibirskem Krasnojarsku ter Krasnodarju na jugu države, so se vrstile aretacije privržencev Navalnega. Policija je tudi preiskala več pisarn organizacije Navalnega.

Poznavalci Rusije se bojijo spopadov med protestniki in policijo ter množičnih aretacij nasprotnikov ruskega predsednika, kar se je zgodilo na množičnih protestih proti Putinu leta 2012.