Rusija bo uvedla dodatne omejitve proti ameriškim medijem, je danes v odzivu na obtožnici Washingtona proti dvema vodilnima osebama ruskega medija RT sporočil Kremelj. Pri sprejemanju ukrepov bodo upoštevali tudi, kako posamezni ameriški mediji poročajo o vojni v Ukrajini, so še dodali v Moskvi.

Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je v četrtek objavil obtožnici proti dvema vodilnima osebama ruskega medija RT zaradi poskusa vplivanja na letošnje predsedniške volitve v ZDA.

Garland imen obtoženih ni objavil, vendar je dejal, da sta obtoženi financiranja podjetja s sedežem v Tennesseeju za razširjanje vsebin, ki so naklonjene ruski vladi, in sklepanja pogodb z vplivneži na družbenih omrežjih v ZDA za deljenje vsebin, ki so v skladu z interesi Rusije za krepitev notranjih delitev v ZDA.

Videoposnetki na kanalu Tenet Media, ki jih je po navedbah v ameriški obtožnici financirala Rusija, natančneje dva uslužbenca ruskega medija RT. Foto: Posnetek zaslona

Glede na določene podrobnosti, omenjene v obtožnici, medijem sicer ni bilo težko ugotoviti, da je bilo podjetje, katerega ustanovitelja sta prejemala ruski denar in se tega dobro zavedala, Tenet Media. Kanal na YouTubu, kjer je podjetje objavljalo vsebine, ki jih je plačevala Moskva, je bil danes odstranjen s spletne strani.

Rusi trdijo, da gre za izrabljene klišeje

RT je v četrtkovem odzivu na obtožnici in sankcije sporočil, da gre za izrabljene klišeje, rusko zunanje ministrstvo pa jih je označilo za del informacijske kampanje pred ameriškimi volitvami.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes ni opredelil, kakšen bo ruski odgovor, a je pojasnil, da bodo sprejeli ukrepe, ki bodo omejili ameriške medije pri širjenju informacij, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema francoska AFP.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov Foto: Reuters

Ob tem je pojasnil, da bodo pri tem upoštevali tudi, kako ti mediji poročajo o vojni v Ukrajini, saj po njegovem mnenju številni informacije predstavljajo "enostransko in se ne izogibajo lažnim novicam".

Ameriški mediji so v Rusiji od začetka ruske agresije v Ukrajini bistveno zmanjšali prisotnost, med drugim tudi zaradi zaostrovanja ruske zakonodaje na področju poročanja o dejavnostih ruskih oboroženih sil.