Rusija na skrajnem severozahodu države poostrila varnostne ukrepe #vŽivo

Rusija bo v regiji Murmansk na skrajnem severozahodu države, ki meji na Norveško in Finsko, poostrila varnostne ukrepe, so danes sporočile oblasti regije, potem ko so Helsinki napovedali zaprtje vseh mejnih prehodov med državama razen enega. To naj bi povzročilo povečanje števila migrantov, ki bodo na Finsko poskušali vstopiti iz te ruske regije.

12.47 Rusija bo po finskem zaprtju mejnih prehodov poostrila varnost v regiji Murmansk

"Sprejeta je bila odločitev o uvedbi povečane pripravljenosti v regiji Murmansk in številnih dodatnih ukrepov za zagotovitev varnosti naših prebivalcev," je na družbenih omrežjih sporočil guverner regije Murmansk Andrej Čibis.

Podrobnosti o ukrepih ni podal, dejal je le, da bo odločitev Helsinkov povzročila "znatno povečanje" števila migrantov, ki bodo skušali na Finsko vstopiti iz te ruske regije. Po njegovih besedah je v sredo na prečkanje meje na prehodu Salla čakalo približno 400 ljudi, od katerih je bilo 50 dovoljeno vstopiti na Finsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem so v sredo iz Helsinkov sporočili, da bo Finska zaprla vse mejne prehode z izjemo prehoda Raja-Jooseppi na Laponskem. Ob tem je premier Petteri Orpo Rusijo ponovno obtožil načrtnega pošiljanja migrantov na mejo, kar so v Moskvi zanikali.

Mejni prehodi bodo zaprti od petka do 23. decembra. Finska je sicer štiri od osmih mejnih prehodov z Rusijo zaprla že prejšnji teden.

Orpo je pred dnevi dejal, da Rusija prosilcem za azil namenoma dovoljuje prehod na finsko stran meje, čeprav nimajo ustreznih dokumentov. Moskvo je obtožil, da skuša destabilizirati Finsko kot odgovor na njeno vključitev v Nato.

Po podatkih finske mejne straže se je od avgusta povečalo število nezakonitih prehodov, predvsem državljanov z Bližnjega vzhoda in Afrike. Skupno je od avgusta na Finsko prek Rusije vstopilo okoli 700 prosilcev za azil.

12.20 V Ukrajini zaradi suma korupcije aretirali vodjo vladnega urada za komuniciranje

V Ukrajini so dosedanjega vodjo urada za vladno komuniciranje Jurija Ščigola odpustili zaradi suma korupcije in zanj odredili preiskovalni pripor. Glede na odločitev sodišča bo moral v priporu ostati dva meseca, so danes sporočili iz posebnega tožilstva za boj proti korupciji v Kijevu.

Sodišče je sicer dalo tudi možnost plačila varščine v višini okoli 625 tisoč evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že pred tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v sredo odpustil Ščigola kot člana vojaškega vodstva. Namesto njega so vanj imenovali ministra za digitalizacijo Mihajla Fedorova.

Ščigol je vodil urad, ki je bil pristojen za varovano komunikacijo in varstvo podatkov vladnih organov. Tožilstvo njemu in drugim javnim uslužbencem očita, da so leta 2021 pri nakupu programske opreme v vrednosti okoli 1,57 milijona evrov prejeli podkupnino.