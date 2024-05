Rusija izvedla nove napade z droni na Ukrajino

Ruske sile so ponoči izvedle nove napade z brezpilotnimi letalniki na več ukrajinskih regij. Po navedbah Kijeva je zračna obramba sestrelila 29 ruskih dronov, v napadih pa je bila ranjena najmanj ena oseba. V ruskem obstreljevanju Hersona je bila medtem danes ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti.

Ukrajinska zračna obramba je ruske drone prestregla nad regijami Poltava, Odesa, Lvov in Mikolajiv. V zadnji so po navedbah lokalnih oblasti ostanki sestreljenega drona poškodovali hišo in ranili eno osebo. V ruskem obstreljevanju Hersona pa je bila danes ubita ena oseba, še ena pa ranjena, je dejal guverner delno zasedene regije Oleksandr Prokudin.

Moskva je medtem proti Harkovu, kjer so ruske sile nedavno sprožile obsežno kopensko ofenzivo in zavzele več vasi, izstrelila tudi balistično raketo tipa iskander, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila ukrajinska vojska.

Ponekod prekinjena oskrba z elektriko

Po seriji ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo v preteklih tednih in mesecih je ukrajinski distributer Ukrenergo za stabilizacijo električnega omrežja napovedal začasne prekinitve oskrbe z elektriko za nekatere gospodinjske in industrijske porabnike po državi. Te bodo potekale v večernem času, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinsko ministrstvo za energetiko pa je danes opozorilo, da bo v prihodnje prihajalo do novih izrednih izpadov dobav električne energije. Dodalo je, da je Ukrajina znova začela uvažati elektriko iz Romunije, Poljske in Slovaške.