Rusija izgnala dopisnico Politica iz Moskve

Ruske oblasti so zavrnile podaljšanje vizuma nizozemski novinarki Evi Hartog, večletni sodelavki nizozemskega neodvisnega tednika De Groene Amsterdammer in dopisnici bruseljskega portala Politico iz Moskve. Rusko zunanje ministrstvo ji je prejšnji teden dalo šest dni časa, da zapusti državo, kar je nato tudi storila.

Novinarka ruskega rodu, ki je živela v Moskvi deset let in je bila med drugim tudi urednica časnika Moscow Times, je po današnjem poročanju Politica sporočila, da so ji z ruskega zunanjega ministrstva sporočili samo, da so omenjeno odločitev sprejele pristojne oblasti, z njenimi podrobnosti pa je niso seznanili.

Kremelj delo Hartogove postavlja pod vprašaj

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je za rusko tiskovno agencijo Tass medtem povedala, da je bila 35-letna Hartogova akreditirana samo kot novinarka tednika De Groene Amsterdammer in ne Politica. Lani je po njenih besedah objavila samo pet člankov, kar "samo po sebi sproža vprašanja o dejanskih ciljih njenih dejavnosti". Dodala je še, da je marca lani v enem od člankov zapisala, da želi oditi iz Rusije, od koder je nato tudi odšla in je v Rusiji ni bilo do konca leta, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Odgovorni urednik bruseljskega portala Jamil Anderlini, ki je danes potrdil, da je Hartog že varno odpotovala iz Moskve, je izrazil razočaranje nad odločitvijo ruskih oblasti, a izpostavil, da to ne zmanjšuje neomajne zavezanosti Politica, da bo še naprej spremljal delo ruske vlade in njeno vojno v Ukrajini. Izrazil je upanje, da se bosta Eva Hartog in Politico kmalu vrnila v Moskvo in nadaljevala nepristransko pokrivanje ruske politike.

Novinarjem z birokracijo otežujejo delo

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani morajo tuji novinarji vsake tri mesece znova zaprositi za vizume in novinarske akreditacije. Pred vojno so to morali storiti enkrat letno, navaja Politico.

Portal še izpostavlja, da je Hartogova prva tuja novinarka, ki živi v Rusiji, ki so jo ruske oblasti od začetka invazije na Ukrajino izgnale iz države.