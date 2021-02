EU razglasila venezuelsko veleposlanico za nezaželeno osebo

Odločitev Venezuele, ki je dala veleposlanici EU 72 ur, da zapusti državo, je v nasprotju s ciljem EU glede razvoja odnosov in krepitve sodelovanja, so se strinjali predstavniki držav članic EU. Prepričani so, da je ukrep Venezuele neutemeljen. V Caracasu so vodjo misije EU v Venezueli razglasili za nezaželeno osebo, potem ko je EU v ponedeljek razširila seznam sankcij proti podpornikom predsednika Nicolasa Madura, poroča STA.

Venezuelski veleposlanici še ne bo treba zapustiti EU

Sankcije so v Bruslju uvedli proti 19 visokim funkcionarjem Madurovega režima zaradi njihove vloge pri dejanjih in odločitvah, ki so po oceni povezave škodile demokraciji in vladavini prava v Venezueli. Z odločitvijo, ki so jo potrdili zunanji ministri 27 držav članic, je tako Unija uvedla sankcije proti skupaj 55 visokim predstavnikom režima v Venezueli.

Sankcije vključujejo prepoved potovanj v EU in zamrznitev premoženja na ozemlju EU. Že pri prejšnjem sklopu sankcij 29. julija lani je Venezuela veleposlanico EU razglasila za nezaželeno osebo in ji dala 72 ur časa, da zapusti državo. Ob izteku roka so si v Caracasu takrat premislili. Razglasitev venezuelske veleposlanice za nezaželeno osebo pa ne pomeni nujno izgona iz EU, saj je ta akreditirana tudi kot veleposlanica v Belgiji, poroča STA.