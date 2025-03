Ključni poudarki dneva:



9.54 Trump v kratkem pričakuje podpis dogovora z Ukrajino glede redkih zemelj

9.29 Rusi z brezpilotniki udarili po Odesi

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek dejal, da bodo z Ukrajino v kratkem podpisali dogovor o redkih zemljah. Izjavo je podal ob podpisovanju izvršnega ukaza o krepitvi ameriškega pridobivanja redkih zemelj, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Podpisujemo tudi sporazume na različnih lokacijah za dostop do redkih zemelj in mineralov ter številnih drugih stvari po vsem svetu, zlasti pa v Ukrajini," je dejal Trump.

Trump že dlje časa pritiska na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj podpiše dogovor, s katerimi bi ZDA v zameno za podporo dobile dostop do redkih zemelj v Ukrajini.

Na ozemlju Ukrajine naj bi bilo pet odstotkov svetovnih virov mineralov, med drugim železa, mangana, titana, litija in urana. Čeprav ima Ukrajina kar nekaj redkih zemelj, kar je ozka klasifikacija za 17 težkih kovin, ki veljajo za strateške surovine, teh doslej še niso komercialno izkoriščali, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Sprva je bilo sicer načrtovano, da bi dogovor podpisal že prejšnji mesec, ko je bil Zelenski na obisku v Washingtonu. A takrat je v Ovalni pisarni Bele hiše izbruhnil spor, zaradi katerega je Trump ukrajinsko delegacijo prosil, da odide.

Trump želi okrepiti pridobivanje redkih zemelj in ameriški dostop do njih. V luči tega je v četrtek podpisal izvršni ukaz, s katerim se bo povečala njihova proizvodnja v ZDA. Ukaz se sklicuje na izredna pooblastila za okrepitev domačega pridobivanja teh materialov in zmanjšanje odvisnosti ZDA od tujih dobaviteljev.

Rusija je z brezpilotnimi letali Šahed napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine, le nekaj ur po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump izrazil optimizem glede konca vojne. Ranjene so bile tri osebe. Mirovna pogajanja se bodo nadaljevala v ponedeljek.

Podpredsednica ukrajinske vlade Julija Sviridenko je izrazila ogorčenje nad napadi na civiliste v najgosteje naseljenih predelih in uničevanjem infrastrukture.

Last night, as the civilized world observed from a safe distance, Russians tried to destroy our city of Odesa.



In an immense attack, dozens of Shahed drones targeted shopping malls, residential buildings, and civilians in the most populous areas of the city. pic.twitter.com/lLL9FhR5m8 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) March 21, 2025

"Kar dobro nam gre v zvezi s tem," pa je v zvezi s pogovori o delni prekinitvi ognja za CNN v četrtek izjavil Trump.

Ruski napadi na Ukrajino ne ponehajo, kljub njihovi propagandi, je na omrežju X dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iz dneva v dan, iz noči v noč nas napadajo z droni in raketami. Z vsako izstrelitvijo svetu kažejo svoj odnos do miru, je zapisal.