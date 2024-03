Revolucija: gensko spremenjeno ledvico prašiča prvič presadili živemu bolniku

V ZDA so prvič na svetu uspešno presadili gensko spremenjeno ledvico prašiča živemu bolniku, so v četrtek sporočili iz bolnišnice v Massachusettsu. Dodali so, da 62-letni moški po operaciji dobro okreva, poročajo tuje tiskovne agencije. Uspešna operacija prinaša upanje za tisoče bolnikov, ki so na čakalnem seznamu za presaditev ledvice.

Gensko spremenjeno ledvico prašiča so v soboto presadili 62-letniku, ki so mu po dolgoletni sladkorni bolezni in visokem krvnem tlaku že pred več kot desetletjem odpovedale ledvice. Operacija je trajala štiri ure. Bolnišnica je v četrtek sporočila, da bolnik iz Weymoutha v Massachusettsu dobro okreva in bo predvidoma kmalu odpuščen.

Že v preteklosti so ledvice prašičev presadili možgansko mrtvim ljudem, tokrat pa so ta poseg prvič izvedli pri živem bolniku.

"Postopek predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih, da bi bolnikom zagotovili lažje dostopne organe," so še sporočili iz bolnišnice Mass General v Massachusettsu.

"Upamo, da bo ta način presaditve ponudil rešilno bilko milijonom bolnikov po vsem svetu, ki trpijo zaradi odpovedi ledvic," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Tatsuo Kawai, član ekipe, ki je izvedla operacijo.

Del prašičjih genov odstranili in dodali človeške

Prašičjo ledvico, uporabljeno za presaditev, je zagotovilo biotehnološko podjetje eGenesis iz Massachusettsa. Gensko je bila spremenjena tako, da so iz nje odstranili nekatere prašičje gene in dodali nekatere človeške gene.

"To predstavlja nov mejnik v medicini in dokazuje, da lahko genski inženiring spremeni življenja milijonov bolnikov po vsem svetu, ki trpijo zaradi odpovedi ledvic," je dejal glavni izvršni direktor podjetja eGenesis Mike Curtis.

Prašiče, ki so jih uporabili kot darovalce organov, so po navedbah bolnišnice vzredili v izolaciji pod posebnimi pogoji, da bi preprečili, da bi bili izpostavljeni okužbam, ki bi lahko škodovale človeškemu prejemniku. "Ti posebni prašiči imajo organe podobne velikosti in funkcije kot človeški," so še sporočili.