Slovenci letos podarili 138 organov #video

Danes zaznamujemo evropski dan darovanja organov in tkiv, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu posmrtnega darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja ter o potrebah pri bolnikih. Pri darovanju gre za to, da nekomu podariš možnost življenja, ko se tvoje izteče, poudarjajo na Zavodu RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant. V zgornjem videoposnetku si lahko ogledate osebno zgodbo Andreja Žida, ki so mu presadili jetra in z njimi živi že pet let.

Po oceni direktorja Slovenija-transplant Andreja Gadžijeva se Slovenija po številu darovalcev na milijon prebivalcev že vrsto let uvršča zelo visoko. Med državami, ki imajo zgolj program darovanja po ugotovljeni možganski smrti, smo bili v letu 2022 prvi na svetu, prav tako po številu presajenih src na milijon prebivalcev.

Umrli darovalci in darovalke podarili 138 organov

Tudi letošnje rezultate o številu darovalcev Gadžijev označuje kot zelo dobre. Do konca septembra so v donorskem programu zabeležili 67 primernih darovalcev, od česar jih je bilo 41 dejanskih, umrli darovalci in darovalke pa so podarili 138 organov.

Ob evropskem dnevu darovanja organov in tkiv na zavodu pozivajo k premisleku in opredelitvi glede darovanja za časa življenja. Pogovori o darovanju in jasno stališče do darovanja lahko namreč pomembno razbremeni svojce v njihovih najtežjih trenutkih, poudarjajo na zavodu. Za potencialne darovalce so pripravili tudi prenovljeno spletno stran, ki jo v času informacijskega trušča in hrupa ter lažnih novic vidijo kot pomemben prostor za podajanje kredibilnih in preverjenih informacij o darovanju organov.

V Slovenskem društvu Transplant ob letošnjem evropskem dnevu darovanja organov in tkiv začenjajo kampanjo ozaveščanja javnosti o tej plemeniti odločitvi, ki nosi naslov Transplantacija - zgodba o partnerstvu.

V državnem zboru razstava "Moja Brazgotina"

V petek so v sodelovanju s Slovenija-transplant v državnem zboru odprli razstavo Moja brazgotina, moje življenje, danes pa ozaveščanje o transplantacijah nadaljujejo na stojnici na Prešernovem trgu v Ljubljani. Prostovoljci društva bodo mimoidočim predstavili informacije o pomenu darovanja organov in tkiv, in kako lahko postaneš darovalec.

Namen evropskega dneva darovanja organov in transplantacije je informirati čim širši krog ljudi o pomenu darovanja organov, tkiv in celic ter presaditve, namenjen pa je tudi grajenju zaupanja v zdravljenje s presaditvijo. Države članice Sveta Evrope dan obeležujejo vsako drugo soboto v oktobru.