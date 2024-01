Takšnega eksperimenta še ni bilo. Ljudem na pomoč prašičja jetra.

Znanstveniki z Univerze v Pensilvaniji so v četrtek objavili izsledke poskusa presaditve organa z živali na človeka, ki bi v prihodnosti morda lahko pomagal ljudem z odpovedjo jeter. Gensko spremenjena prašičja jetra so pritrdili na telo možgansko mrtvega bolnika in opazovali, kako uspešno filtrirajo kri, kar je naslednji korak k temu, da bi tehniko končno preizkusili pri bolnikih z odpovedjo jeter.

Tokratni poskus je bil nekoliko drugačen kot klasična presaditev organov. V konkretnem primeru so prašičja jetra uporabili zunaj darovanega telesa in ne znotraj ter ustvarili "most" za podporo okvarjenim jetrom, podobno kot pri dializi pri okvari ledvic, so pojasnili na univerzi. Jetra prašiča, ki so jih gensko spremenili z eGenesis, so priklopili na posebno napravo podjetja OrganOx, ki običajno pomaga ohraniti darovana človeška jetra pred presaditvijo. Krvni obtok v telesu so ohranjale druge naprave.

Poskus, ki so ga izvedli prejšnji mesec, je kri skozi napravo za prašičja jetra filtriral 72 ur.

V izjavi je ekipa poročala, da je telo darovalca ostalo stabilno in da prašičja jetra niso kazala nobenih znakov poškodbe. Foto: Shutterstock

Presajali že ledvica in srce prašičev

Ksenotransplantacije oz. gojenje organov, kot so srce ali ledvica, v živalih, predvsem prašičih, ki bi jih nato odvzeli za presaditev v človeka, so bila desetletja neuspešne, ker je imunski sistem zavračal tuje tkivo.

V zadnjih letih so ledvice gensko spremenjenih prašičev začasno presadili možgansko mrtvim darovalcem, da bi ugotovili, kako dobro delujejo. Dvema moškima pa so presadili srce prašičev, a sta oba umrla v nekaj mesecih. Nekateri raziskovalci iščejo uporabo prašičjih jeter, saj imajo jetra drugačno kompleksnost kot ledvice in srce: filtrirajo kri, odstranjujejo odpadke in proizvajajo snovi, potrebne za druge telesne funkcije. Na čakalni listi ZDA za presaditev jeter je trenutno približno deset tisoč ljudi.

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) razmišlja tudi, ali naj majhnemu številu Američanov, ki potrebujejo nov organ, dovoli prostovoljno sodelovanje pri natančnih študijah z uporabo prašičjih src ali ledvic. Foto: Shutterstock

V razvoj naprav, podobnih jetrni dializi in poskuse z uporabo prašičjih jeter, ki so jih izvedli že pred leti, je bilo pred današnjimi naprednejšimi genetskimi tehnikam vloženega veliko truda, je ob tem dejal kirurg in vodja transplantacijske dejavnosti iz UT Southwestern Medical Center Parsia Vagefi, ki pri poskusu sicer ni sodeloval. Povedal pa je, da raziskave ksenotransplantacije pozorno spremlja, in ta kombiniran pristop označil za zanimiv korak v prizadevanjih za boljšo oskrbo bolnikov z odpovedjo jeter. "Pohvale, ker so to pospešili," je še dejal.