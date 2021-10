Razkol med socialnimi demokrati na Hrvaškem

Na terenu brez sprememb?

SDP že pred časom zapustil predsednik

"Na žalost zdajšnje vodstvo stranke ni ne socialno ne demokratično," je za HRT dejal poslanec in nekdanji predsednik stranke SDP, ki je skupaj s šestimi poslanskimi kolegi pretekli teden moral zapustiti socialdemokrate. Vodstvo SDP jih je namreč izključilo zaradi nespoštovanja odločitev stranke, medtem ko je sedem poslancev dobilo le opomin. A ta sedmerica je sledila izključenim strankarskim kolegom v novo poslansko skupino, saj se niso strinjali z vodstvom stranke. Štirinajst poslancev SDP, tako izključenih kot tistih z opominom, je zato v petek skupaj s štirimi poslanci, ki so jih iz stranke vrgli že pred meseci, oblikovalo novo poslansko skupino. Ta je zdaj največja opozicijska poslanska skupina v hrvaškem parlamentu."Kolegi so s svojimi izjavami in javnimi izstopi iz stranke SDP naredili ogromno škodo," je dogajanje pretekli teden po poročanju HRT komentiral predsednik SDP. Po njegovih besedah bo stranka iz dogajanja izšla še močnejša. "SDP se ne bo več ukvarjala sama s sabo, temveč s stvarmi, ki so pomembne za državljane in državo," je še dejal Grbin. Iz stranke so v zadnjih dneh tudi sporočili, da jih ne zapuščajo člani in da zaradi sprememb v poslanskih klopeh SDP na terenu ni izgubila podpore.

Član SDP pa tudi ni več predsednik Hrvaške Zoran Milanović, ki je pred leti vodil stranko in tudi vlado, ki so jo kot zmagovalci volitev sestavili prav socialdemokrati. Milanoviću sicer v zadnjih mesecih v hrvaški javnosti največ pozornosti namenjajo zaradi besednih spopadov s trenutnim hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem in nasprotovanja ukrepom za zajezitev epidemije covid-19. Milanović je tako postal proticepilska ikona na Hrvaškem in v bližnjih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Nazadnje se je Milanović v sporu z medicinsko stroko znašel pretekli teden, ko je pozival ljudi, ki so cepljeni proti covid-19, naj ne nosijo mask.