Zoran Milanović je novi hrvaški predsednik

Volilna udeležba je bila glede na podatke z volišč, kjer so glasove že prešteli, skoraj 55 odstotna, kar je nekoliko več kot v prvem krogu predsedniških volitev 22. decembra, ko je bil Milanović relativni zmagovalec s tremi odstotki prednosti pred Grabar-Kitarovićevo.

Izidi vzporednih anket so sprožili navdušenje med Milanovićevi privrženci, ki spremljajo izide volitev v zagrebški Tvornici kulture. V zagrebškem poslovnem poslopju City Plaza, v katerem so zbrani simpatizerji Grabar-Kitarovićeve, pa je po objavi vzporednih izidov vladal molk. Foto: Reuters

Milanovićevo zmago z več kot šest odstotki prednosti so napovedale tudi vzporedne volitve, ki so jih objavili po zaprtju volišč ob 19. uri.

Današnje volitve so prav tako potrdile trende, ki so jih v zadnjih mesecih kazale javnomnenjske raziskave. Potem ko je imela Grabar-Kitarovićeva od poletja v anketah tudi deset in več odstotkov prednosti pred prvima zasledovalcema, so ankete pred prvim in drugim krogom volitev napovedale največ glasov Milanoviću.