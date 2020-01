Milanović kot prioriteto izpostavil odnose s Slovenijo

Kolinda Grabar-Kitarović je po poročanju STA v več kot uro in pol dolgem soočenju na hrvaški nacionalni televiziji med drugim očitala Zoranu Milanoviću, da se je med letoma 2011 in 2015, ko je bil premier, sprl z vsemi sosednimi državami. To je, kot je dejala, prineslo tudi žico z rezili na hrvaških mejah s Slovenijo in Madžarsko.

Očitala mu je še, da je uničil hrvaško zunanjo politiko, ki naj bi jo ona morala znova zgraditi. Omenila je, da je njen slovenski kolega, ki ga sicer ni poimensko imenovala, o Milanoviću dejal, da je bil "izrazito nekorekten" med begunsko krizo.

Milanović je na to odgovoril, da ima Hrvaška danes dobre odnose zgolj z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, z vsemi preostalimi hrvaškimi sosedami, vključno s Slovenijo, pa so slabi.

Milanović napoveduje, da bo odnose s Slovenijo dvignil na višjo raven

"Odnosi s Slovenijo so slabi. Zagotovo bom dvignil odnose s Slovenijo na veliko višjo raven. To bo ena mojih zunanjepolitičnih prednostnih nalog," je po poročanju STA dejal Milanović. Povedal je, da so v času njegove vlade prepeljali čez Hrvaško v Slovenijo in na Madžarsko skoraj 700 tisoč beguncev in migrantov, da ne bi del teh ljudi ostal na Hrvaškem, kot so to nekateri zahtevali od Zagreba.

Grabar-Kitarovićeva je kot največjo zaveznico Hrvaške izpostavila ZDA, Milanović pa Evropsko unijo. Milanović je še povedal, da bi nemudoma umaknil hrvaške vojake iz Afganistana, Grabar-Kitarovićeva pa bi vztrajala pri zavezništvu in skupnih odločitvah zveze Nato.

Milanović pobudo Treh morij označil za navadno parado

Kot prvo veliko mednarodno sprejeto hrvaško pobudo je zdajšnja predsednica izpostavila pobudo Treh morij, ki jo je njen tekmec označil za "navadno parado". To so po njegovem mnenju sprožili iz Washingtona, zaradi nadzora procesov pa sta pobudo podprla tudi Bruselj in Berlin. Poudaril je še, da Hrvaška kot pobudnica v sklad Treh morij ni vložila še niti centa.

Predsedniška kandidata v soočenju, že drugem v štirih dneh, nista govorila o konkretnih vizijah in projektih za prihodnost Hrvaške. Sta bila pa znova ostra ob vprašanjih o obveščevalnih službah. Milanović je dejal, da je Grabar-Kitarovićeva največja grožnja državni varnosti, potem ko je znova omenjala korupcijo in curljanje dokumentov iz varnostno-obveščevalnih služb, še poroča STA.

Izidi nedeljskih volitev še negotovi

Grabar-Kitarovićeva in Milanović se bosta v nedeljo pomerila v drugem krogu volitev, potem ko je v prvem krogu 22. decembra Milanović zmagal s približno tremi odstotki prednosti pred Grabar-Kitarovićevo. Na Hrvaškem ocenjujejo, da so izidi nedeljskih volitev negotovi, čeprav ima Milanović v javnomnenjskih raziskavah prednost.