Na Hrvaškem zaradi korupcije aretirali več oseb, osumljen tudi poslanec

Hrvaška policija aretiranim in osumljenim med drugim očita zlorabo položaja in prejemanja podkupnine. Ali je med aretiranimi tudi župan Medžimurja, kot poroča HRT, še ni jasno. Na poročanje medijev pa se je odzval poslanec SDP Stjepan Kovač, ki je zanikal, da bi sodeloval s Posavcem, prav tako pa je zatrdil, da danes ni imel opravka s policijo. V hrvaškem parlamentu pa so potrdili, da so dobili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Kovaču. Pristojna komisija bo o tem razpravljala že danes ob 15. uri. Na poročanje medijev o Kovaču se je odzvala evropska poslanka SDP Biljana Borzan, ki je poudarila, da v stranki nikoli ni bilo prostora za ljudi, ki kršijo zakone, in da podpirajo prizadevanja policije.

Hrvati ostro nad korupcijo

Hrvaški možje v modrem aretacij javno zaradi poteka preiskave niso želeli komentirati. Direktor policije Nikola Milina je za medije poudaril, da je boj proti korupciji eden izmed prioritet organov pregona. "Samo v zadnjih osmih mesecih smo tožilstvu naznanili 682 primerov korupcije, kar je 80 odstotkov več kot v enakem obdobju lani," je poudaril Milina.