Rango: pametni pomočnik slepim in slabovidnim #video

"Rango mi pove, kdaj se pripelje naslednji avtobus. Prej sem to morala spraševati ljudi na postaji," pove Parižanka, ki je slepa že od rojstva.

Francosko podjetje GoSesnse je razvilo pametnega pomočnika po imenu Rango. Namenjen je slepim in slabovidnim, ki jih s pomočjo zvočnih signalov opozori na ovire. Ima tudi geolokacijske funkcije in informacije o prihodih avtobusov. Preprosto se ga namesti na belo palico in z nekaj kliki na gumbe je Rango aktiviran.

Razvijalca sta izrazila željo po razvoju pripomočka za slepe in slabovidne z uporabo zvočnih signalov, saj sta velika oboževalca glasbe in drugih zvokov. Menita, da je ogromno pomanjkanje podobnih pripomočkov za slepe in slabovidne, ki bi jim olajšali vsakdanje življenje.

Za zdaj naprava še ni v prosti prodaji. Njegova predvidena cena je dva tisoč evrov.