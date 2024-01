"Rad bi, ampak imam malo bronhitisa"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek je zaradi blagega bronhitisa odpovedal tretjo in zadnjo današnjo avdienco, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na prvih dveh je prvi mož katoliške cerkve kljub hripavemu in slabotnemu glasu prebral predvidene govore.

"Rad bi prebral celoten govor, vendar imam težavo, malo bronhitisa," je na jutranji avdienci zbranim povedal 87-letni poglavar katoliške cerkve.

Od svoje izvolitve leta 2013 je imel Frančišek že vrsto zdravstvenih težav, od težav s kolki, bolečin v kolenih in povečane telesne teže do vnetja debelega črevesja in okužbe dihal.