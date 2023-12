Papež Frančišek resno zaskrbljen: Temu se moramo zavestno odreči

"Umetno inteligenco moramo torej razumeti kot galaksijo različnih resničnosti in ne smemo vnaprej domnevati, da bo njen razvoj sam po sebi blagodejno prispeval k prihodnosti človeštva in miru med ljudstvi," je dejal papež Frančišek.

Papež Frančišek je poslanico ob svetovnem dnevu miru, ki ga Katoliška cerkev obeležuje 1. januarja, naslovil Umetna inteligenca in mir. V poslanici je svetovne voditelje pozval k sprejemu zavezujočega mednarodnega dogovora o razvoju in uporabi umetne inteligence, da bi zagotovili njeno etičnost, je danes povedal ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Papež poudarja, da ni samoumevno, da bodo načrtovalci algoritmov in tehnologije delovali etično ter odgovorno, zato je treba okrepiti in ustanoviti organizme, ki bodo obravnavali etična vprašanja za zaščito pravic tistih, ki uporabljajo različne oblike umetne inteligence, je osrednje sporočilo poslanice danes orisal ljubljanski nadškof metropolit Zore. "Notranji kriterij ocenjevanja pozitivnega negativnega razvoja tehnologij mora biti dostojanstvo vsakega človeka," je dodal.

V poslanici je papež poudaril, da morajo biti nove tehnologije vedno usmerjene v prizadevanja za mir in skupno dobro v službi celostnega razvoja posameznikov ter skupnosti. Razvoj, ki ne vodi k izboljšanju življenja vsega človeštva, ki povečuje neenakosti in podžiga spore, ne more veljati za napredek, je povzel Zore.

Tehnološki diktaturi se moramo zavestno doreči

Algoritmom ne smemo dovoliti, da bi določali, kako razumemo človekove pravice, in da bi puščali ob strani temeljne vrednote sočutja, je dejal. "Zato papež opozarja na tehnološko diktaturo, ki se ji moramo zavestno odreči, kajti človek je vedno več kakor vsi podatki, ki jih lahko vnesemo v neko napravo zato, da pridemo do določenih ugotovitev," je dodal nadškof.

V poslanici papež poudari, da sta napredek informacijske tehnologije in razvoj digitalnih tehnologij v zadnjih desetletjih že začela povzročati globoke spremembe v dinamiki globalne družbe. Nova digitalna orodja namreč spreminjajo podobo komunikacij, javne uprave, izobraževanja, potrošnje, medosebnih odnosov in neštetih drugih vidikov vsakdanjega življenja.

"Umetno inteligenco moramo torej razumeti kot galaksijo različnih resničnosti in ne smemo vnaprej domnevati, da bo njen razvoj sam po sebi blagodejno prispeval k prihodnosti človeštva in miru med ljudstvi. Ni dovolj domnevati, da bodo tisti, ki načrtujejo algoritme in digitalne tehnologije, delovali etično ter odgovorno," poudarja papež.

Dotaknil se je tudi resnih etičnih vprašanj

V nadaljevanju spregovori tudi o resnih etičnih vprašanjih, ki so povezana z oboroževalno dejavnostjo. Možnost vodenja vojaških operacij po sistemih za daljinsko vodenje je privedla do manjšega dojemanja opustošenja, ki ga povzročajo, in odgovornosti za njihovo uporabo, kar prispeva k hladnejšemu ter še bolj odmaknjenemu pristopu do neizmerne tragedije vojne, je prepričan papež.

"Umetna inteligenca je stroj in velik problem nastane, če ta tehnologija pride v roke kriminalnim ali terorističnim združbam. Papež pride do zaključka, da svet res nima nobene potrebe po tem, da bi nove tehnologije prispevale k nepravičnemu razvoju trgovine z orožjem in spodbujale norost vojne," je še dodal Zore. Prepričan je, da morajo svetovni odločevalci in vsak posameznik narediti vse, da na svetu dosežemo mir.