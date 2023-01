Putina izgube ne zanimajo, novo ofenzivo načrtuje spomladi #vŽivo

Ruski predsednik Vladimir Putin pripravlja novo ofenzivo v Ukrajini, hkrati pa krepi svojo državo za spopad z ZDA in njihovimi zavezniki, piše Bloomberg. Izgube Putina ne zanimajo, nova mobilizacija naj bi bila po besedah ​​poznavalcev mogoča že to pomlad.

Glavni poudarki dneva:



10.15 Na vzhodu Ukrajine siloviti spopadi za mesto Vugledar

9.30 Putin že spomladi v novo ofenzivo

9.00 Ukrajina je objavila nove podatke o ruskih izgubah

8.30 Britanci: Rusi so v samo enem napadu izgubili 300 ljudi

10.15 Na vzhodu Ukrajine siloviti spopadi za mesto Vugledar

Med ukrajinskimi in ruskimi enotami potekajo siloviti spopadi za nadzor nad mestom Vugledar v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, kjer so se boji v zadnjih dneh okrepili, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Vugledar bi lahko kmalu postal še en zelo pomemben uspeh za nas," je v petek dejal Denis Pušilin, vodja regije Doneck, ki ga je imenovala Moskva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obe strani sta v bojih za mesto razglasili uspeh, vendar po navedbah Kijeva v mestu, kjer je pred vojno živelo 15.000 ljudi, še nič ni odločeno, potekajo pa siloviti spopadi. Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske za vzhodno območje Sergej Čerevat je potrdil "ostre spopade", a dejal, da so ruske sile potisnili nazaj, poroča STA.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petkovem večernem video nagovoru razmere na fronti v regiji Doneck označil za težke, še posebej napete pa blizu mest Bahmut in Vugledar, kjer so ruske sile ta teden stopnjevale napade. "Okupatorji ne napadajo le naših položajev, ampak namerno in sistematično uničujejo mesta in vasi v okolici. S topništvom, letalstvom in raketami," je dejal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Footage from #Bakhmut, taken during the shelling of the city. pic.twitter.com/46H72wulAs — NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2023

Ruska ofenziva na mesto sodi v okvir vojaškega cilja Moskve po prevzemu nadzora nad celotno regijo Doneck, ki jo od leta 2014 delno nadzorujejo proruski separatisti, Moskva pa si jo je lani tudi priključila. Pred kratkim je v regiji skupaj z zloglasno rusko najemniško skupino Wagner po izredno hudih bojih zavzela mesto Soledar.

Po besedah sekretarja ukrajinskega nacionalnega varnostnega in obrambnega sveta Oleksija Danilova se Moskva ob prvi obletnici svoje invazije na Ukrajino 24. februarja pripravlja na novo ofenzivo. Do takrat si želi dosežkov.

9.30 Putin že spomladi v novo ofenzivo

Ruski predsednik Vladimir Putin skoraj leto dni po začetku invazije, ki naj bi trajala več tednov, pripravlja novo ofenzivo v Ukrajini, hkrati pa krepi svojo državo za spopad z ZDA in njihovimi zavezniki, ki pričakuje, da bo trajal leta, piše Bloomberg.

Putin meni, da ni druge možnosti za zmago v sporu, ki ga ima za eksistencialni konflikt z ZDA in njihovimi zavezniki, izgube pa ga ne zanimajo, še piše Bloomberg. Nova mobilizacija naj bi bila po besedah ​​poznavalcev mogoča že to pomlad, saj sta tako gospodarstvo kot družba vse bolj podrejena potrebam vojne.

9.00 Ukrajina je objavila nove podatke o ruskih izgubah

Орієнтовні втрати окупантів за минулу добу склали:

800 вбитими

7 танків

4 бойові броньовані машини

8 артсистем

1 РСЗВ

1 літак

1 вертоліт

Слава Захисникам України!🇺🇦 pic.twitter.com/jabn12Bs1s — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) January 28, 2023

8.30 Britanci: Rusi so v samo enem napadu izgubili 300 ljudi

Britansko obrambno ministrstvo je objavilo novo analizo razmer v Rusiji. Navajajo, da so ruske sile v zgolj enem napadu na prvi dan novega leta izgubile več kot 300 ljudi.

"Rusija je zelo verjetno zabeležila več kot 300 žrtev v napadu na stavbo, v kateri so nastanjene enote v Makijiviki blizu Donecka 1. januarja 2023. Ocenjujemo, da je bila večina ubitih ali pogrešanih, ne ranjenih," pišejo Britanci.

Rusko obrambno ministrstvo je po napadu naredilo sicer redek korak, ko so javno sporočili, da je bilo ubitih 89 ljudi, so dodali Britanci. "Ruski uradniki so verjetno presodili, da je izogibanje komentarju nevzdržno v luči širokih kritik ruskih poveljnikov glede tega incidenta," so še pojasnili.

"Razlika med številom žrtev, ki jih je priznala Rusija, in verjetnim dejanskim številom žrtev poudarja vsesplošno prisotnost dezinformacij v ruskih javnih objavah," so še navedli Britanci. To je verjetno kombinacija namernega laganja, ki ga opravičujejo višji voditelji, in netočnega poročanja nižjih uradnikov, ki zmanjšujejo vrednost lastnih napak, so sklenili.