Prvi posnetki vulkana po izbruhu: Na mestu kraterja je nastal zaliv

Slabe vremenske razmere nad indonezijsko ožino Sunda, kjer je 22. decembra izbruhnil ognjenik Anak Krakatau in povzročil uničujoč cunami, v katerem je umrlo več kot 400 ljudi, so sprva preprečile popolnoma jasne posnetke, poroča britanski BBC. Zdaj pa je ekipa znanstvenikov iz podjetja Planet Labs uspela najti "okno" v oblakih in objavila jasne satelitske posnetke.

Ti prikazujejo, kako izrazito se je ognjeniški otok preoblikoval po decembrskem izbruhu. Kraterja na vrhu vulkanske gore, pred izbruhom visoke 340 metrov, ni več, na tem mestu je nastal majhen zaliv.

Po podatkih indonezijske agencije za nesreče manjkata več kot dve tretjini nekdanjega obsega vulkana Anak Krakatau. Predvidevajo, da je večina kraterja zdrsnila v morje v ogromnem plazu, ki je povzročil uničujoči cunami.

Podjetje za opazovanje Zemlje Planet Lab, ki ima sedež v San Franciscu, upravlja enega od največjih satelitskih sistemov. S svojo opremo, ki omogoča izredno natančno ločljivost - vesoljsko plovilo Dove omogoča pogled na podrobnosti na Zemlji, ki so večje od treh metrov, platforma SkySat pa omogoča visoko ločljivost predmetov, večjih od 72 centimetrov - so posneli jasno sliko vulkana po izbruhu.

Great @planetlabs image of #AnakKrakatau on Dec 30. Looks like most of the pre-Dec 22 island is now covered by new tephra, except the NW part. Prominent slick of discolored seawater is prob. due to submarine degassing. @Sutopo_PN @vulkanologi_mbg



