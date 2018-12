Število ranjenih v cunamiju strmo naraslo

Število ljudi, ki so morali zaradi cunamija na obalah indonezijskih otokov Java in Sumatra zapustiti svoje domove, se je povzpelo na več kot 40 tisoč, so sporočile indonezijske oblasti. Močno se je povečalo tudi število poškodovanih, ki po najnovejših podatkih znaša okoli 7200. Uradno število smrtnih žrtev se je medtem znižalo s 430 na 426.

Doslej so navajali, da je domove zaradi cunamija moralo zapustiti okoli 22 tisoč ljudi, zdaj ko so reševalci dosegli območja, ki jih pred tem niso mogli, pa se je izkazalo, da je brez strehe nad glavo ostalo več kot 40 tisoč ljudi.

Uradno število smrtnih žrtev so medtem znižali s 430 na 426, saj so smrt nekaterih ljudi v okrožjih Pandelang in Serang zabeležili dvakrat. Gre za okrožji v provinci Banten na zahodu države, v katerih so številne plaže in obmorske počitniške hišice. Tam so številni turisti preživljali konec tedna pred božičnimi prazniki.

Strmo naraslo tudi število poškodovanih

Z okoli 1500 na približno 7200 pa se je povečalo število poškodovanih v cunamiju. Triindvajset ljudi še pogrešajo, so še navedle pristojne oblasti.

Vulkan Anak Krakatoa, katerega izbruh naj bi sprožil sobotni cunami, je še vedno aktiven in bruha pepel visoko v nebo.

Je pa danes paniko med prebivalci province Zahodna Papua na vzhodu Indonezije povzročil potres z magnitudo 5,8, ki po dosedanjih podatkih ni povzročil gmotne škode ali zahteval smrtnih žrtev.