Nekdanji nizozemski nogometaš Patrick Kluivert je novi selektor Indonezije

Oseminštiridesetletni nekdanji napadalec Patrick Kluivert je nasledil ekipo, v kateri so večinoma nogometaši, rojeni na Nizozemskem, in naturalizirani za to jugovzhodno azijsko državo.

"Nizozemska nogometna legenda je podpisala dveletno pogodbo za obdobje med letoma 2025 in 2027 z možnostjo podaljšanja," je v izjavi sporočila indonezijska nogometna zveza.

Patrick Kluivert is the new Head Coach of the Indonesia senior men's football team.



