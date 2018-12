Nevarnost novega cunamija še ni minila, v Indoneziji najmanj 430 žrtev

Indonezijske oblasti za klimatologijo in geofiziko (BMKG) so prebivalce danes posvarile, da naj se izogibajo obalnih predelov, saj bi lahko nove aktivnosti vulkana sprožile nov cunami. "Izogibajte se obalnih območij od 500 metrov do enega kilometra v notranjost," je dejala vodja BMKG Dwikorita Karnawati.

Po navedbah agencije veter nosi pepel in pesek iz vulkana proti bližnjima mestoma Cilegon in Serang na Javi, zato so prebivalcem svetovali uporabo mask in očal, če se zadržujejo na prostem.

Domove je moralo zapustiti skoraj 22.000 ljudi

Reševalci na težko dostopnem zahodnem delu otoka Java medtem nadaljujejo iskanje žrtev. Cunami je uničil ceste in mostove ter cele vasi odrezal od sveta. Skoraj 22.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove in sedaj bivajo v zatočiščih.

Tiskovni predstavnik agencije Sutopo Purwo Nugroho je dejal, da obstaja možnost, da bo število mrtvih še naraslo.

Močan popotresni val, ki je bil posledica izbruha vulkana Anak Krakatoa v ožini Sunda med Javo in Sumatro, je prebivalce in turiste presenetil ponoči, ko so na priljubljenih plažah na jugu Sumatre in zahodnem robu Jave večmetrski valovi poplavili hiše in hotele ob obali.