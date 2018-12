Indoneziji grozi nov cunami

Cunami je v soboto okoli 21.30 prizadel obalo na jugu Sumatre in zahodni del Jave. Visoki valovi so sledili izbruhu ognjenika Krakatoa. Oblasti takrat niso izdale posebnega opozorila, uničevalni valovi pa so med drugim razdejali na stotine domov, ruvali drevesa in s seboj odnašali avtomobile.

Visoki valovi so poškodovali na stotine objektov. Najbolj je prizadeta provinca Pandeglang na zahodu Jave. Foto: Reuters

Cunami bi lahko povzročila neobičajno močna plima ter ponoven izbruh vulkana. Ta je namreč ponovno izbruhnil v soboto, ki je bruhal prah in smrad.

ERUPTION: Footage shows Anak Karakatau erupting on the Krakatoa island chain, which is believed to have triggered a deadly tsunami in Indonesia that has claimed more than 200 lives, and injuring more than 800 others. https://t.co/SBKlq4FAkG pic.twitter.com/tHlFGrQxnE — ABC News (@ABC) December 23, 2018

Aerial footage shows thick plume of smoke and ash above the Anak Krakatau volcano after its eruption was believed to have triggered a tsunami that killed at least 280 people in Indonesia. https://t.co/xL8WhXiG3P pic.twitter.com/iFpYP9S7Q6 — ABC News (@ABC) December 24, 2018

Leta 1883 vuklan Krakatoa zahteval več kot 36 tisoč življenj

Vulkan Krakatoa je nastal okoli leta 1928 na mestu legendarnega vulkana Krakatoa, ki je leta 1883 v kataklizmičnem izbruhu terjal več kot 36 tisoč življenj. Krakatoa je bil še posebej aktiven od junija, večkrat je v nebo poslal oblake prahu, oktobra pa so deli lave skoraj zadeli neko turistično ladjo, ki je plula blizu otoka.

Indonezijo je sicer katastrofalen cunami prizadel 24. decembra 2004, ko je uničujoč val sledil potresu pred obalo Sumatre. Umrlo je 220 tisoč ljudi v več državah Indijskega oceana, od tega v Indoneziji 168 tisoč.