Prva žrtev novega koronovirusa tudi v Črni gori, tretji smrtni primer v Albaniji

Kot so sporočili iz kliničnega centra v Podgorici, je moški iz Herceg Novega v prvi polovici meseca bival v Srbiji. V bolnišnico so ga sprejeli v soboto s kronično boleznijo pljuč, testi pa so potrdili, da ima covid-19. V Črni gori so do zdaj potrdili 22 primerov novega koronavirusa, poroča STA.

V Tirani pa je tej bolezni podlegel 71-letni moški, ki so ga v bolnišnico sprejeli pred tednom dni. Poleg koronavirusa je imel pljučnega raka v naprednem stadiju, so sporočili z albanskega ministrstva za zdravje. To je tretji smrtni primer virusa v Albaniji, kjer so do zdaj potrdili 89 okužb, piše STA.