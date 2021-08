Prva okužba po šestih mesecih, Nova Zelandija zapira državo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Drugod smo videli, kaj se lahko zgodi, če tega ne obvladamo. Imamo samo eno priložnost," je v televizijskem nagovoru danes povedala novozelandska premierka Jacinda Ardern. Čeprav uradno še ni potrjeno, naj bi najverjetneje šlo za različico delta, ki so jo doslej ugotovili pri vseh okuženih v izolaciji in karanteni, je še dejala.

Premierka je izrazila prepričanje, da se lahko tudi v boju z delto ukrepi, ki so jih uporabili že predhodno v pandemiji, izkažejo za učinkovite. "Strogo in hitro ukrepanje je pri nas že delovalo," je dejala. Foto: Reuters

Povezavo z okuženo osebo še iščejo

Novozelandske oblasti so se za zaprtje odločile, potem ko so danes potrdili prvi lokalni prenos novega koronavirusa po šestih mesecih. Okužbo so potrdili pri osebi v Aucklandu, morebitno povezavo z mejo ali kom v izolaciji pa še ugotavljajo.

Država s približno petimi milijoni prebivalcev je doslej skupaj zabeležila 2.570 okužb, umrlo je 26 ljudi. Pri cepljenju so sicer za zdaj manj uspešni – z vsemi potrebnimi odmerki je bilo cepljenih 20 odstotkov prebivalcev.