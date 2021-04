Potovalni mehurček je odprt, na letališču veselje in solze sreče #video

Čustveni prizori na letališču, ko so po več kot letu dni Avstralci in Novozelandci lahko objeli svoje bližnje. Državi namreč od danes povezuje potovalni mehurček, ki dovoljuje potovanje čez Tasmansko morje, ne da bi potniki morali ob prihodu v obvezno karanteno zaradi pravil za zajezitev novega koronavirusa.

"To je zelo velik dan in razburljiv za družine in prijatelje," je povedala premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern. Pohvalila je še uspeh obeh držav pri zajezitvi novega koronavirusa, saj je bil ta glavni dejavnik, ki je vplival na oblikovanje potovalnega mehurčka, piše STA.

Na tisoče ljudi je rezerviralo let med državama. Številni potniki so se veselili že na letališčih, kjer so se znova združili s svojo družino ali pa se vrnili domov. Med njimi je bila tudi Novozelandka Lorraine Wratt, ki je po božiču obtičala v Avstraliji, kjer je obiskala družino. "Zelo smo veseli, da se lahko vrnemo domov," je povedala.

Čustva so popolnoma prevzela tudi Dawn Tratt, ki je iz Sydneyja odpravila z letalom na Novo Zelandijo. "Sestrična je bolna, in to obdobje je težko za našo družino. Privilegirani smo, da lahko potujemo. Čudno je spet biti na letalu," je v solzah povedala za BBC.

Obe državi sta ob izbruhu pandemije covid-19 lani marca zaprli svoje meje za vse, razen za svoje prebivalce in državljane. Od takrat je bilo sicer nekaj posameznih izjem odprtja meja, a te načeloma ostajajo zaprte.

Avstralija predstavlja za Novo Zelandijo glavni vir tujih turistov. Pred pandemijo covid-19 so avstralski turisti predstavljali okoli 40 odstotkov vseh obiskovalcev.