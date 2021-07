Protivladni protesti na Kubi zahtevali najmanj eno smrtno žrtev #video

Nedeljski protivladni protesti so zahtevali najmanj eno smrtno žrtev. Umrl je 36-letni moški, in sicer zaradi poškodb, ki jih je dobil med izgredi med protestniki in policijo v predmestju Havane, je v torek potrdilo kubansko ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo je tudi potrdilo več aretacij, vendar natančne številke ni navedlo.

Ministrstvo je protestnike obtožilo, da so uničevali hiše, netili požare in poškodovali električne daljnovode ter napadali policiste in civiliste z noži, kamenjem in drugimi predmeti.

Na Kubi se je v nedeljo na ulice odpravilo več tisoč ljudi, ki so izražali nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja osnovnih potrebščin ter naraščanja primerov okužb in smrti zaradi novega koronavirusa.

Na Kubi ostali brez interneta in telefonske zveze

Policisti so protestnike spremljali, dokler protesti niso postali nasilni, nato pa so se začele aretacije. V torek je bilo v Havana in tudi drugih večjih mestih polno policistov, telefonske zveze in internet pa so ostali moteni.

Po nedelji protivladnih protestov ni bilo več, kubanska vlada pa je za nemire obtožila ZDA oziroma Američane kubanskega rodu, ki naj bi prek družbenih medijev netili nemire.

Nedeljski protesti na Kubi so bili med največjimi v zgodovini komunistične države, ki se poleg pandemije covid-19 spoprijema s hudimi posledicami sankcij, ki jih je uvedel nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, in tudi s sankcijami, ki veljajo že pol stoletja.