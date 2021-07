Biden podprl proteste na Kubi: Gre za klic po svobodi

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek podprl proteste na Kubi in jih označil za izjemne ter klic po svobodi. Kubanske voditelje je pozval, naj dovolijo nadaljevanje protestov brez incidentov in nasilja.

Biden je podprl protestnike, ki so v nedeljo v Havani in drugje na Kubi množično izražali nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja osnovnih dobrih in vnovičnega naraščanja okužb in smrti zaradi novega koronavirusa. Novinarjem je dejal, da Kubanci zahtevajo svobodo pred avtoritarnim režimom in da takih protestov ni bilo dolgo časa, če sploh.

"ZDA trdno stojijo ob strani Kubancev, ki si prizadevajo za univerzalne pravice. Pozivamo vlado, naj se vzdrži nasilja pri poskusih utišanja glasov prebivalcev Kube," je dejal Biden. Pri tem je zavrnil odgovor na vprašanje, ali spreminja politiko do Kube.

Gre namreč za opazno spremembo tona iz časov vlade predsednika Baracka Obame, kjer je bil Biden podpredsednik. Obama je skušal normalizirati odnose s Kubo in je ponovno navezal diplomatske odnose, kar je naslednik Donald Trump odpravil in začel ponovno uvajati sankcije. Omejil je potovanja na Kubo, prepovedal finančne transakcije in uvedel druge ukrepe proti normalizacijo odnosov.

Biden po 24 urah izrazil podporo protestom

Republikanski senator s Floride Marco Rubio je v ponedeljek napadel Bidna, da je čakal 24 ur po začetku protestov, da jim je izrazil podporo, ob tem pa kubanske vlade ni opredelil kot socialistične oziroma komunistične. Biden je sicer med predsedniško kampanjo napovedal, da bo odpravil Trumpove ukrepe proti Kubi in se vrnil k politiki iz časov Obame.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je v ponedeljek povedal, da trenutno poteka revizija vladne politike do Kube. Kot je dejal, ZDA pozorno spremljajo, kaj se dogaja na Kubi. "Kot smo že večkrat povedali, v srcu revizije ostaja politika, ki bo pripeljala do demokracije in človekovih pravic. To je bistvo in to se bo pokazalo v naši politiki," je dejal Blinken.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v ponedeljek proteste postavila v okvir širših frustracij Kubancev nad svojo vlado in dejala, da je šlo za spontani izraz ljudi, ki so izčrpani zaradi slabega gospodarskega vodenja države in zatiranja. Zagotovila je, da bodo ZDA pomagale Kubi s cepivi proti covidu-19, vendar pa se je kubanska vlada odločila, da ne sodeluje v mednarodni pobudi za pravično razdelitev cepiva Covax, kar otežuje pomoč.