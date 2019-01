Protestniki pozvali Mayevo k razpisu predčasnih volitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Protestniki v Londonu so britansko vlado pod vodstvom premierke Therese May pozvali, naj razpiše predčasne parlamentarne volitve.

Foto: Reuters

V Londonu je danes od pet do deset tisoč protestnikov pozvalo britansko vlado pod vodstvom premierke Therese May, naj zaradi kaosa, v katerem se je država znašla zaradi bližajočega se datuma izstopa Združenega kraljestva iz EU, razpiše predčasne parlamentarne volitve.

Medtem ko se politika prepira glede ločitvenega sporazuma o urejenem izstopu Velike Britanije iz EU, o katerem bo britanski parlament glasoval v torek, se ljudje soočajo z življenjem, ki prehaja iz ene krize v drugo, poroča STA.

Sindikati zahtevajo razpis predčasnih volitev

Zadnja kriza, ki je nastala zaradi negotovosti brexita, je med drugim udarila predvsem zdravstveni in šolski sistem, je opozoril vodja sindikata delavcev Steve Turner. "Vlada nima več nobenega stika z vsakodnevnimi težavami in skrbmi večine ljudi v državi," je izpostavil Turner in dejal, da je prav, da na Otoku dobijo novo oblast.

Pozivom so se pridružili tudi predstavniki francoskega gibanja rumenih jopičev, ki sicer zaradi nezadovoljstva nad delom francoskih oblasti v domači državi protestirajo deveto soboto zapored. V Veliki Britaniji, ki naj bi iz EU izstopila marca, so pod vse večjim pritiskom, da se bo to zgodilo brez dogovora z EU.