V Franciji nove aretacije ob protestih rumenih jopičev

V več francoskih mestih so se začeli novi protesti gibanja rumenih jopičev, ki zaradi nezadovoljstva z delom vlade in predsednika Emmanuela Macrona potekajo že deveto soboto zapored. V povezavi z demonstracijami je francoska policija v Parizu danes aretirala 24 protestnikov.

Aretacije so se med drugim navezovale na nošenje nedovoljenega orožja ali oblikovanje skupin, ki bi lahko zanetile nasilje, je povedala tiskovna predstavnica pariške policije.

Oblasti pričakujejo, da se bodo protesti po praznikih okrepili

Po državi so danes namestili dodatnih 80 tisoč pripadnikov varnostnih sil, od tega pet tisoč v Parizu, kjer so na ulicah znova tudi oklepna vozila žandarmerije. Oblasti pričakujejo, da se bodo protesti okrepili na raven pred božično-novoletnimi prazniki, ko se jih je 15. decembra udeležilo 66 tisoč ljudi.

V Parizu se je danes zbralo nekaj tisoč ljudi, o morebitnih incidentih zaenkrat ne poročajo. Varnostni ukrepi so med drugim povečani na Elizejskih poljanah, kjer so banke, zlatarne in druge trgovine v strahu pred razdejanjem zaščitile svoja pročelja. Številne kavarne in trgovinice sicer ostajajo odprte.

Francoske oblasti pričakujejo, da se bodo protesti rumenih jopičev po prazničnem zatišju okrepili. Foto: Reuters

Na televizijskih posnetkih je videti množice ljudi v značilnih rumenih jopičih, ki nosijo napise Stop policijskemu nasilju in Macron odstopi. Minulo soboto se je protestov v Parizu in drugih mestih udeležilo 50 tisoč ljudi, kar je več kot konec decembra, čeprav je to še daleč od skoraj 300 tisoč demonstrantov, kolikor se jih je zbralo na prvem protestu sredi novembra.

Macron bo v ponedeljek objavil javno pismo prebivalcem Francije

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v petek napovedal, da bo v ponedeljek objavil javno pismo prebivalcem Francije, v katerem bo predstavil, kaj namerava storiti s sklepi nacionalne javne razprave, ki jo bo dan zatem sprožila vlada v iskanju odgovora na zahteve rumenih jopičev.

"To je ključen in zelo koristen trenutek za našo državo. To je zelo velika priložnost, ki bi jo moral zagrabiti vsak," je dejal Macron in poudaril, da si želi, da bi šlo za resnično razpravo. Kljub več ukrepom, ki jih je v želji po pomiritvi protestnikov doslej že sprejela vlada, se protesti namreč nadaljujejo.