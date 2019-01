V eksploziji v pekarni v središču Pariza več ranjenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med ranjenimi so tudi trije gasilci. Dva od njiju sta v kritičnem stanju, enako še tri druge osebe. Še 24 ljudi je utrpelo lažje poškodbe, je francoskim medijem povedal predstavnik policije Eric Moulin.

Ob pekarni so poškodovana okenska stekla bližnjih stavb. Uničenih je tudi več parkiranih vozil.

Požar je po eksploziji okoli 9. ure izbruhnil v pekarni v ulici Trevise, ki se nahaja v devetem okrožju, ki je stanovanjsko in nakupovalno območje. Tu se nahajajo tudi znamenitosti, kot je muzej voščenih lutk Grevin, in priljubljena ulica Rue des Martyrs.

Na terenu je okoli 200 gasilcev, ki so pogasili ogenj in rešili iz poslopja več ljudi, medtem ko jim je zdravstveno osebje na ulici nudilo prvo pomoč. Policija je zaprla bližnje ulice, na cesti v bližini sta pristala helikopterja, najverjetneje za evakuacijo stanovalcev.

Po navedbah virov pri policiji so bili gasilci na poti na prizorišče še pred eksplozijo, saj so bili obveščeni o uhajanju plina. Razdejanje si je ogledal tudi predsednik vlade Edouard Philippe.

Foto: Reuters

V Parizu tudi sicer okrepljeni varnostni ukrepi

V Parizu in več drugih mestih po Franciji sicer danes veljajo okrepljeni varnostni ukrepi pred novimi, že deveto soboto zapored, protesti gibanja rumenih jopičev, ki niso zadovoljni z delom vlade in predsednika Emmanuela Macrona.

Policija pričakuje večje in bolj nasilne proteste, potem ko se med božičnimi prazniki nekoliko unesli. Po državi so namestili dodatnih 80.000 pripadnikov varnostnih sil, od tega 5000 v Parizu, kjer so na ulicah znova tudi oklepna vozila žandarmerije. Oblasti pričakujejo, da se bodo protesti okrepili na raven pred božično prazniki, ko se jih je 15. decembra udeležilo 66.000 ljudi.