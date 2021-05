"Prostovoljno" fizično delo otrok v severnokorejskih državnih podjetjih

Severnokorejski državni mediji so v zadnjem tednu večkrat poročali o tem, da otroci prostovoljno opravljajo fizično delo za državo, je danes poročal britanski BBC. Organizacije za človekove pravice so v preteklosti severnokorejskemu režimu že večkrat očitale, da izkorišča prisilno delo otrok.

Po navedbah severnokorejskih državnih medijev gre za sirote, ki prostovoljno delajo v državnih podjetjih. Severnokorejska državna tiskovna agencija (KCNA) je tako danes poročala, da je 700 sirot prostovoljno delalo v tovarnah, na kmetijah in v gozdovih.

Šlo naj bi za najstnike

Državni mediji so ob tem tudi objavili fotografije, ki prikazujejo slovesnost za otroke, ki naj bi domnevno opravljali prostovoljno delo. Za koliko stare otroke gre, ni povsem jasno, bi pa naj bili v najstniških letih, še navaja BBC.

Organizacije za človekove pravice Severno Korejo že dlje časa obtožujejo izkoriščanja prisilnega dela otrok, kar pa uradni Pjongjang zanika.

Generacije ljudi

Britanski BBC je februarja poročal o tem, da naj bi generacije južnokorejskih vojnih ujetnikov, ki so jih zajeli leta 1953, izkoriščali za suženjsko delo v severnokorejskih rudnikih. Gre za generacije ljudi, ki se rodijo, živijo in umrejo na rudarskih območjih in so žrtve najhujše oblike preganjanja in izkoriščanja.

Posebni projekti

Ameriški State Department je v poročilu za leto 2020 Severno Korejo obtožil izvajanja "najhujše oblike otroškega dela". Oblasti občasno pošiljajo šolarje, da pomagajo "pri končanju posebnih projektov, kot so odstranjevanje snega na cestah ali doseganje proizvodnih ciljev", med drugim navaja poročilo.