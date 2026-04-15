Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
17.22

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Bruselj čokolada poslovanje hišna preiskava proizvodnja Ferrero Nutella

Proizvajalec Nutelle tarča preiskave Bruslja

Nutella | Ferrero je bilo ustanovljeno v italijanskem mestu Alba, trenutno pa ima sedež v Luksemburgu. | Foto Reuters

Ferrero je bilo ustanovljeno v italijanskem mestu Alba, trenutno pa ima sedež v Luksemburgu.

Podjetje Ferrero, proizvajalec priljubljenega lešnikovega namaza Nutella, je potrdilo, da je tarča preiskave Evropske komisije glede morebitne kršitve evropskih protimonopolnih pravil. Kot so sporočili iz podjetja, v celoti sodelujejo s preiskovalci.

Evropska komisija je v ponedeljek sporočila, da so preiskovalci v dveh državah EU izvedli hišne preiskave pri neimenovanem proizvajalcu čokolade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri Ferreru so za AFP danes potrdili, da so preiskovalci obiskali njihove pisarne. "Podjetje Ferrero se zaveda, da predstavniki Evropske komisije trenutno izvajajo hišne preiskave v njegovih prostorih," je v izjavi za AFP navedlo podjetje, ki proizvaja tudi sladkarije znamk Kinder in Tic Tac.

Ob tem so zagotovili, da v celoti sodelujejo s preiskovalci in jim posredujejo vse zahtevane informacije.

Evropska komisija je v ponedeljkovem sporočilu za javnost izrazila zaskrbljenost, da je dotično podjetje "morda kršilo protimonopolna pravila EU, ki prepovedujejo kartele in omejevalne poslovne prakse ter zlorabo prevladujočega položaja na trgu". Preiskava se je osredotočila zlasti na morebitno segmentacijo trga v obliki omejitev trgovine z blagom med državami članicami in ovire za nakupe v več državah, sporočilo Bruslja povzema AFP.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.