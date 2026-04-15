Proizvajalec Nutelle tarča preiskave Bruslja

Podjetje Ferrero, proizvajalec priljubljenega lešnikovega namaza Nutella, je potrdilo, da je tarča preiskave Evropske komisije glede morebitne kršitve evropskih protimonopolnih pravil. Kot so sporočili iz podjetja, v celoti sodelujejo s preiskovalci.

Evropska komisija je v ponedeljek sporočila, da so preiskovalci v dveh državah EU izvedli hišne preiskave pri neimenovanem proizvajalcu čokolade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri Ferreru so za AFP danes potrdili, da so preiskovalci obiskali njihove pisarne. "Podjetje Ferrero se zaveda, da predstavniki Evropske komisije trenutno izvajajo hišne preiskave v njegovih prostorih," je v izjavi za AFP navedlo podjetje, ki proizvaja tudi sladkarije znamk Kinder in Tic Tac.

Ob tem so zagotovili, da v celoti sodelujejo s preiskovalci in jim posredujejo vse zahtevane informacije.

Evropska komisija je v ponedeljkovem sporočilu za javnost izrazila zaskrbljenost, da je dotično podjetje "morda kršilo protimonopolna pravila EU, ki prepovedujejo kartele in omejevalne poslovne prakse ter zlorabo prevladujočega položaja na trgu". Preiskava se je osredotočila zlasti na morebitno segmentacijo trga v obliki omejitev trgovine z blagom med državami članicami in ovire za nakupe v več državah, sporočilo Bruslja povzema AFP.