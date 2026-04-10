Srbiji grozi, da bo ostala brez možnosti koriščenja do 1,5 milijarde evrov sredstev EU, saj Bruselj razmišlja o zamrznitvi financiranja zaradi nazadovanja demokracije in tesnih vezi z Moskvo, poroča Politico. Evropska komisija presoja, ali Srbija še izpolnjuje pogoje za izplačila v okviru finančnih instrumentov EU, je dejala komisarka Marta Kos.

"Vse bolj nas skrbi, kaj se dogaja v Srbiji," je za Politico dejala evropska komisarka za širitev Kos. "Od zakonov, ki spodkopavajo neodvisnost sodstva, do zatiranja protestnikov in ponavljajočega se vmešavanja v neodvisne medije," je naštela.

Krepijo se pritiski za zamrznitev sredstev Srbiji

V zadnjih tednih se v Komisiji krepijo pritiski za zamrznitev sredstev Srbiji, so za Politico potrdili štirje neimenovani evropski uradniki.

Beneška komisija, pravno svetovalno telo pri Svetu Evrope, naj bi konec meseca podala mnenje o spornih srbskih zakonih, ki bi Komisijo lahko spodbudilo k zamrznitvi financiranja Srbije, sta nakazala dva evropska uradnika. Kos je dejala, da bo od Srbije zahtevala, naj uskladi reformo pravosodja s priporočili Beneške komisije.

K odločnosti glede Srbije poziva tudi Vladimir Prebilič

K odločnemu stališču Bruslja, vključno z začasno ustavitvijo financiranja, dokler Srbija ne bo izvedla konkretnih reform, sta v nedavnem pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen pozvala tudi evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Sandro Gozi (Renew).

"Potreben je jasen, odločen in nujen odziv za ohranitev evropskih vrednot in podporo srbskim državljanom pri njihovem prizadevanju za demokracijo in pravno državo," sta zapisala evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni, na fotografiji) in Sandro Gozi (Renew). Foto: Bojan Puhek

Izrazila sta zaskrbljenost zaradi pospešenega nazadovanja pravne države, demokratičnih standardov in temeljnih pravic v Srbiji, povzema srbski portal N1. Opozorila sta tudi, da policijska racija na beograjski univerzi, ustrahovanje akademikov in pozivi k nasilju nad študenti razkrivajo dramatičen propad demokratičnih standardov.

Prijateljstvo iz Moskve, denar iz Bruslja

Srbija pod vodstvom predsednika Aleksandra Vučića vzdržuje tesne vezi z Moskvo, hkrati pa prejema denar iz Bruslja, do katerega je upravičena od začetka pristopnih pogajanj z EU leta 2014. Kot navaja Politico, je Unija Srbiji od leta 2021 do 2024 namenila več kot 586 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Na voljo je tudi 1,5 milijarde evrov dodatnih sredstev, ki pa so pogojena z izvajanjem reform.

Potrpežljivost Bruslja v odnosu do Beograda se je v zadnjih mesecih izčrpala, še navaja portal. Novembra lani je Evropska komisija v širitvenem poročilu o napredku države opozorila na nazadovanje in protievropsko naracijo na najvišjih ravneh srbske politike. Napetosti so se decembra še bolj zaostrile, ko je Vučić bojkotiral udeležbo na vrhu EU-Zahodni Balkan.