Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
10. 4. 2026,
10.29

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropska unija Bruselj Rusija Srbija Vladimir Prebilič Aleksandar Vučić Marta Kos

Marta Kos: Vse bolj nas skrbi, kaj se dogaja v Srbiji

Marta Kos | "Vse bolj nas skrbi, kaj se dogaja v Srbiji," je za Politico dejala evropska komisarka za širitev Kos. "Od zakonov, ki spodkopavajo neodvisnost sodstva, do zatiranja protestnikov in ponavljajočega se vmešavanja v neodvisne medije," je naštela. | Foto Reuters

"Vse bolj nas skrbi, kaj se dogaja v Srbiji," je za Politico dejala evropska komisarka za širitev Kos. "Od zakonov, ki spodkopavajo neodvisnost sodstva, do zatiranja protestnikov in ponavljajočega se vmešavanja v neodvisne medije," je naštela.

Foto: Reuters

Srbiji grozi, da bo ostala brez možnosti koriščenja do 1,5 milijarde evrov sredstev EU, saj Bruselj razmišlja o zamrznitvi financiranja zaradi nazadovanja demokracije in tesnih vezi z Moskvo, poroča Politico. Evropska komisija presoja, ali Srbija še izpolnjuje pogoje za izplačila v okviru finančnih instrumentov EU, je dejala komisarka Marta Kos.

Krepijo se pritiski za zamrznitev sredstev Srbiji

V zadnjih tednih se v Komisiji krepijo pritiski za zamrznitev sredstev Srbiji, so za Politico potrdili štirje neimenovani evropski uradniki.

Beneška komisija, pravno svetovalno telo pri Svetu Evrope, naj bi konec meseca podala mnenje o spornih srbskih zakonih, ki bi Komisijo lahko spodbudilo k zamrznitvi financiranja Srbije, sta nakazala dva evropska uradnika. Kos je dejala, da bo od Srbije zahtevala, naj uskladi reformo pravosodja s priporočili Beneške komisije.

Peter Szijjarto
Novice EU od Madžarske pričakuje pojasnila glede domnevnega deljenja informacij z Rusijo

K odločnosti glede Srbije poziva tudi Vladimir Prebilič

K odločnemu stališču Bruslja, vključno z začasno ustavitvijo financiranja, dokler Srbija ne bo izvedla konkretnih reform, sta v nedavnem pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen pozvala tudi evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Sandro Gozi (Renew).

"Potreben je jasen, odločen in nujen odziv za ohranitev evropskih vrednot in podporo srbskim državljanom pri njihovem prizadevanju za demokracijo in pravno državo," sta zapisala evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni, na fotografiji) in Sandro Gozi (Renew).

Izrazila sta zaskrbljenost zaradi pospešenega nazadovanja pravne države, demokratičnih standardov in temeljnih pravic v Srbiji, povzema srbski portal N1. Opozorila sta tudi, da policijska racija na beograjski univerzi, ustrahovanje akademikov in pozivi k nasilju nad študenti razkrivajo dramatičen propad demokratičnih standardov.

Srbija pod vodstvom predsednika Aleksandra Vučića vzdržuje tesne vezi z Moskvo, hkrati pa prejema denar iz Bruslja, do katerega je upravičena od začetka pristopnih pogajanj z EU leta 2014.

Prijateljstvo iz Moskve, denar iz Bruslja

Srbija pod vodstvom predsednika Aleksandra Vučića vzdržuje tesne vezi z Moskvo, hkrati pa prejema denar iz Bruslja, do katerega je upravičena od začetka pristopnih pogajanj z EU leta 2014. Kot navaja Politico, je Unija Srbiji od leta 2021 do 2024 namenila več kot 586 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Na voljo je tudi 1,5 milijarde evrov dodatnih sredstev, ki pa so pogojena z izvajanjem reform.

Potrpežljivost Bruslja v odnosu do Beograda se je v zadnjih mesecih izčrpala, še navaja portal. Novembra lani je Evropska komisija v širitvenem poročilu o napredku države opozorila na nazadovanje in protievropsko naracijo na najvišjih ravneh srbske politike. Napetosti so se decembra še bolj zaostrile, ko je Vučić bojkotiral udeležbo na vrhu EU-Zahodni Balkan.

Kremelj
Novice Rusiji ne gre po načrtih
viktor orban, vladimir putin
Novice Viktor Orban se ponuja Putinu: Naj bom tvoja miška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.