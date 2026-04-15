Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
21.08

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

BBC načrtuje ukinitev do dva tisoč delovnih mest

Kot je pojasnilo vodstvo, se medij sooča z velikimi finančnimi pritiski, na katere da se morajo pravočasno odzvati. "Preprosto povedano je razkorak med stroški in prihodki vedno večji," je sporočil Talfan Davies.

Britanska mreža BBC je danes potrdila, da načrtuje ukinitev do dva tisoč delovnih mest, kar predstavlja približno 10 odstotkov zaposlenih. Medij se glede na lastne trditve sooča z velikimi finančnimi pritiski.

Začasni direktor BBC Rhodri Talfan Davies je v izjavi potrdil, da načrtujejo ukinitev med 1800 in dva tisoč delovnih mest. Gre za izgubo skoraj ene od desetih zaposlitev, saj družba trenutno zaposluje približno 21.500 ljudi.

Veliki finančni pritiski, na katere se morajo odzvati

Kot je pojasnilo vodstvo, se medij sooča z velikimi finančnimi pritiski, na katere da se morajo pravočasno odzvati. "Preprosto povedano je razkorak med stroški in prihodki vedno večji," je sporočil Talfan Davies.

Predvidenih pet milijard funtov stroškov delovanja v naslednjih dveh letih namerava BBC po njegovih besedah zmanjšati za 500 milijonov funtov. Pred tem je sicer BBC govoril o desetodstotnem znižanju stroškov v naslednjih treh letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Največje zmanjšanje števila delovnih mest v 15 letih

Zmanjšanje števila delovnih mest bo po poročanju britanskih medijev največje v skoraj 15 letih. Leta 2011 je BBC že naznanil ukinitev dva tisoč delovnih mest v naslednjih petih letih in preselil del zaposlenih iz Londona.

Do napovedanih rezov so bili že kritični v novinarskih sindikatih, češ da bodo uničujoči za zaposlene.

Vodstvo medija se je sicer za ta korak odločilo sredi razburkanih časov za medije, ki jih zaznamujejo vzpon umetne inteligence in spreminjajoče se navade potrošnikov.

Prispevki javnosti naj bi od leta 2017 upadli za skoraj četrtino

BBC se financira s prispevkom javnosti, prihodki, od katerih naj bi od leta 2017 padli za 24 odstotkov.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer proti BBC vložil tožbo zaradi obrekovanja v vrednosti deset milijard dolarjev, v kateri ji očita sporno urejanje svojega govora pred napadom na Kapitol leta 2021. Zaradi tega je odstopil nekdanji generalni direktor Tim Davie, ki ga bo naslednji mesec na položaju nasledil Matt Brittin.

