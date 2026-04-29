BBC: Slovenija zelo priročna, Hrvaška ni več "skriti dragulj"

Prvomajski prazniki so nekakšen uvod v poletno turistično sezono. Jadran se že polni, rezervacije se povečujejo, tuji mediji pa vse pogosteje pišejo o evropskem poletju in o tem, kam se najbolj 'splača' potovati. Članek BBC ponuja nekakšen majhen vodnik cen po Evropi, v katerem primerja različne destinacije, in kaj lahko popotniki pričakujejo za svoj denar.

Po analizi BBC ostaja Evropa glavna poletna destinacija za veliko število popotnikov, zlasti iz Združenih držav Amerike, a glede na naraščajoče cene letalskih kart, pritiske množičnega turizma v najbolj znanih mestih, geopolitične napetosti, ki vplivajo na cene goriv, ​​in uvedba novih mejnih sistemov, kot je EES, potovanje ni več tako "enostavno" kot pred leti. V takšnih okoliščinah se nekateri turisti odpovedujejo klasičnim destinacijam ali vsaj spreminjajo način potovanja. Namesto hitrih ogledov več mest se vse bolj obračajo k počasnejšim, globljim doživetjem in manj znanim lokacijam.

Slovenija visoko na listi BBC

Slovenija v analizi BBC izstopa kot zelo priročna in razmeroma ugodna možnost za poletne počitnice. Po njihovem izračunu se nočitev pri nas v štiri zvezdičnem hotelu v središču mesta giblje med približno 120 in 160 evri, večerja za dva med 50 in 70 evri, medtem ko so vsakdanji stroški, kot sta prevoz ali kava, relativno nizki.

Podobna logika velja za Latvijo, kjer so cene še nižje, nočitev v povprečju znaša približno 70 do 100 evrov, z bistveno nižjimi skupnimi življenjskimi stroški v primerjavi z zahodnoevropskimi mesti.

Poletne aktivnosti na Soči Foto: Shutterstock

Hrvaška se ne ponaša več kot cenovno dostopna alternativa

Sosednja Hrvaška, ki je tudi pomembna poletna destinacija Slovencev, še vedno zaseda pomembno mesto, vendar se, kot kaže analiza BBC, njena ponudba počasi spreminja.

"Hrvaška se še vedno omenja kot zaželena destinacija, zlasti zaradi svoje obale in zgodovinskih mest. A prava izkušnja pride šele, ko zapustiš najbolj oblegane kraje, kot je Dubrovnik. Primeri, kot je Korčula, kažejo, da Hrvaška še vedno lahko ponudi pristno mediteransko vzdušje, vendar z manj gneče in bolj sproščenim tempom. Vendar pa Hrvaška ne nosi več oznake cenovno dostopne alternative, kot jo je imela pred desetimi leti," piše v analizi BBC.

Črna gora in Albanija sta to poletje številka ena

Namesto Hrvaške tako BBC za prihajajoče poletje v ospredje postavlja Črno goro in Albanijo kot destinaciji, ki ponujata skoraj enak paket, morje, zgodovino, gastronomijo in vzdušje, vendar po bistveno nižjih cenah. V Črni gori se nočitev v hotelu višje kategorije giblje med približno 100 in 140 evri, večerja za dva med 40 in 60 evri, skupni stroški bivanja pa ostajajo bistveno nižji kot na Hrvaškem.

Albanija gre še korak dlje: nočitev je mogoče najti že za 60 do 110 evrov, večerja za dva pogosto ne presega 40 evrov, vsakdanji stroški, kot sta kava ali prevoz, pa so skoraj simbolični.

V neposredni primerjavi povprečna cena nočitve na Hrvaškem, ki po podatkih BBC dosega okoli 212 evrov, jasno kaže, zakaj se dojemanje spreminja. Hrvaška ni več "skriti dragulj", ki ponuja vrhunsko izkušnjo za nižjo ceno, temveč uveljavljena destinacija, katere cene se vse bolj približujejo zahodnoevropskim.

Prav zato BBC poudarja, da turisti danes vse bolj iščejo alternative, ki ponujajo podobno kakovost z manjšim finančnim pritiskom. Vendar to ne pomeni, da Hrvaška izgublja svojo privlačnost. Ravno nasprotno, še vedno ima močno podobo varne, urejene in estetsko izjemno privlačne destinacije. Vendar se trg spreminja in konkurenca postaja vse izrazitejša. Črna gora velja za dobro organizirano in vizualno impresivno, medtem ko Albanija privablja tiste, ki iščejo pristnost, pustolovščine in nižje cene, še pišejo na BBC.