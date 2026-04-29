Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Sreda, 29. 4. 2026, 17.42

BBC: Slovenija zelo priročna, Hrvaška ni več "skriti dragulj"

turistična skupina, turistični vodnik, Dubrovnik | "Prava izkušnja pride šele, ko zapustiš najbolj oblegane kraje, kot je Dubrovnik," piše BBC. | Foto Shutterstock

"Prava izkušnja pride šele, ko zapustiš najbolj oblegane kraje, kot je Dubrovnik," piše BBC.

Po analizi BBC ostaja Evropa glavna poletna destinacija za veliko število popotnikov, zlasti iz Združenih držav Amerike, vendar potovanje ni več tako enostavno ali privlačno kot pred nekaj leti. Država, ki po analizi BBC, ni več tako privlačna zaradi sprememb na trgu je Hrvaška, medtem ko Slovenija izstopa kot zelo priročna možnost za poletne počitnice, najvišje pa za to poletje kotirata Črna gora in Albanija, piše BBC.

Prvomajski prazniki so nekakšen uvod v poletno turistično sezono. Jadran se že polni, rezervacije se povečujejo, tuji mediji pa vse pogosteje pišejo o evropskem poletju in o tem, kam se najbolj 'splača' potovati. Članek BBC ponuja nekakšen majhen vodnik cen po Evropi, v katerem primerja različne destinacije, in kaj lahko popotniki pričakujejo za svoj denar. 

Po analizi BBC ostaja Evropa glavna poletna destinacija za veliko število popotnikov, zlasti iz Združenih držav Amerike, a glede na naraščajoče cene letalskih kart, pritiske množičnega turizma v najbolj znanih mestih, geopolitične napetosti, ki vplivajo na cene goriv, ​​in uvedba novih mejnih sistemov, kot je EES, potovanje ni več tako "enostavno" kot pred leti. V takšnih okoliščinah se nekateri turisti odpovedujejo klasičnim destinacijam ali vsaj spreminjajo način potovanja. Namesto hitrih ogledov več mest se vse bolj obračajo k počasnejšim, globljim doživetjem in manj znanim lokacijam. 

Počitnice
Novice Evropa v paniki, v Sloveniji mirijo

Slovenija visoko na listi BBC 

Slovenija v analizi BBC izstopa kot zelo priročna in razmeroma ugodna možnost za poletne počitnice. Po njihovem izračunu se nočitev pri nas v štiri zvezdičnem hotelu v središču mesta giblje med približno 120 in 160 evri, večerja za dva med 50 in 70 evri, medtem ko so vsakdanji stroški, kot sta prevoz ali kava, relativno nizki.

Podobna logika velja za Latvijo, kjer so cene še nižje, nočitev v povprečju znaša približno 70 do 100 evrov, z bistveno nižjimi skupnimi življenjskimi stroški v primerjavi z zahodnoevropskimi mesti.

Poletne aktivnosti na Soči | Foto: Shutterstock

Kreta, Grčija, poletne počitnice
Novice Razkrivamo, kam bodo Slovenci potovali za prvi maj

Hrvaška se ne ponaša več kot cenovno dostopna alternativa 

Sosednja Hrvaška, ki je tudi pomembna poletna destinacija Slovencev, še vedno zaseda pomembno mesto, vendar se, kot kaže analiza BBC, njena ponudba počasi spreminja.

"Hrvaška se še vedno omenja kot zaželena destinacija, zlasti zaradi svoje obale in zgodovinskih mest. A prava izkušnja pride šele, ko zapustiš najbolj oblegane kraje, kot je Dubrovnik. Primeri, kot je Korčula, kažejo, da Hrvaška še vedno lahko ponudi pristno mediteransko vzdušje, vendar z manj gneče in bolj sproščenim tempom. Vendar pa Hrvaška ne nosi več oznake cenovno dostopne alternative, kot jo je imela pred desetimi leti," piše v analizi BBC. 

Hrvaška dopust
Novice Analiza, ki zelo boli Hrvate

Črna gora in Albanija sta to poletje številka ena 

Namesto Hrvaške tako BBC za prihajajoče poletje v ospredje postavlja Črno goro in Albanijo kot destinaciji, ki ponujata skoraj enak paket, morje, zgodovino, gastronomijo in vzdušje, vendar po bistveno nižjih cenah. V Črni gori se nočitev v hotelu višje kategorije giblje med približno 100 in 140 evri, večerja za dva med 40 in 60 evri, skupni stroški bivanja pa ostajajo bistveno nižji kot na Hrvaškem.

Albanija gre še korak dlje: nočitev je mogoče najti že za 60 do 110 evrov, večerja za dva pogosto ne presega 40 evrov, vsakdanji stroški, kot sta kava ali prevoz, pa so skoraj simbolični.

V neposredni primerjavi povprečna cena nočitve na Hrvaškem, ki po podatkih BBC dosega okoli 212 evrov, jasno kaže, zakaj se dojemanje spreminja. Hrvaška ni več "skriti dragulj", ki ponuja vrhunsko izkušnjo za nižjo ceno, temveč uveljavljena destinacija, katere cene se vse bolj približujejo zahodnoevropskim.

Prav zato BBC poudarja, da turisti danes vse bolj iščejo alternative, ki ponujajo podobno kakovost z manjšim finančnim pritiskom. Vendar to ne pomeni, da Hrvaška izgublja svojo privlačnost. Ravno nasprotno, še vedno ima močno podobo varne, urejene in estetsko izjemno privlačne destinacije. Vendar se trg spreminja in konkurenca postaja vse izrazitejša. Črna gora velja za dobro organizirano in vizualno impresivno, medtem ko Albanija privablja tiste, ki iščejo pristnost, pustolovščine in nižje cene, še pišejo na BBC.

piknik, meso, žar
Trendi Koliko mesa na osebo potrebujemo za piknik? Tu je rešitev večne dileme.
Kopalke
Trendi Te kopalke bodo letos povsod: trendi, ki jih boste želeli ujeti še pred poletjem
Lindsey Vonn
Sportal Vonn ima načrt za poletje: potapljanje in kajtanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
