Torek, 26. 5. 2026, 19.00

1 ura, 34 minut

OP Francije (WTA), 3. dan

Arina Sabalenka in Coco Gauff gladko prek prve nasprotnice

B. B., M. P., STA

Arina Sabalenko je gladko zmagala v prvem krogu Rolanda Garrosa.

Na teniškem OP Francije se nadaljujejo dvoboji prvega kroga. V torek je na osrednje igrišče stopila Arina Sabalenka, trenutno najboljša igralka sveta, in zanesljivo zmagala. Naprej se je prebila tudi druga lanska finalistka, Coco Gauff.

Belorusinja Arina Sabalenka je svojo kampanjo na drugem turnirju za veliki slam v sezoni odprla z zmago nad Španko Jessico Bouzas Maneiro s 6:4, 6:2. Prva nosilka je premagala soparne razmere in si v nekaj več kot 75 minutah na igrišču Philippe Chatrier zagotovila obstanek na turnirju.

Coco Gauff | Foto: Reuters Coco Gauff Foto: Reuters "Vesela sem, da sem nazaj, hvala za podporo. Vroč dan je, najlepša hvala, ker ste ostali, in ne pozabite, fantje, ostanite hidrirani," je Sabalenka povedala gledalcem na osrednjem igrišču, medtem ko je vročinski val zajel Pariz. "Mislim, da vsi čutimo pritisk. Ampak jaz sem ga vajena, zato vem, kako se ga otresti," je dodala beloruska nosilka, ko je uspešno odprla najnovejši poskus osvojitve prvega naslova na OP Francije. Lani je prišla vse do finala, v katerem je klonila proti Američanki Coco Gauff. Tudi ta je bila v torek zanesljiva na svojem dvoboju prvega kroga, rojakinjo Taylor Townsend je premagala s 6.4 in6:0.

Sabalenka ima štiri naslove na turnirjih za grand slam v konkurenci posameznic, dva na OP Avstralije (2023, 2024) in dva na OP ZDA (2024, 2025).

OP Francije, WTA, 3. dan, 1. krog:

Claire Liu (ZDA) - Moyuka Uchijima (Jap) 3:6, 6:0, 4:1 predaja;
Donna Vekić (Hrv) - Alice Tubello (Fra) 6:3, 6:2;
Emma Navarro (ZDA) - Janice Tjen (Idn) 6:4, 6:3;
Iva Jovic (ZDA/17) - Alexandra Eala (Fil) 6:4, 6:2;
Arina Sabalenka (Blr/1) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:4, 6:2;
Maria Sakari (Grč) - Linda Noskova (Češ/12) 7:5, 7:6 (3);
Ann Li (ZDA/30) - Shuai Zhang (Kit) 6:4, 6:2;
Mayar Sherif (Egp) - Dalma Galfi (Mad) 7:5, 6:4;
Naomi Osaka (Jap/16) - Laura Siegemund (Nem) 6:3, 7:6 (3);
Coco Gauff (ZDA/4) - Taylor Townsend (ZDA) 6:4, 6:0;
Elsa Jacquemot (Fra) - Linda Fruhvirtova (Češ) 6:4, 6:3;
Antonia Ružić (Hrv) - Ashlyn Krueger (ZDA) 3:6, 6:2, 6:2;
Alina Kornejeva (Rus) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:3, 6:3;
Ana Kalinskaja (Rus/22) - Lois Boisson (Fra) 6:2, 6:2.
