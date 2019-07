Prijatelj ga je snemal, ko je skočil s Šibeniškega mostu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po družbenih omrežjih se je danes hitro razširil posnetek moškega, ki je v sredo skočil s Šibeniškega mostu, prepričan, da bo z njim vse v redu. Ob tem ga je snemal prijatelj in ga k dejanju spodbujal. Moški je želel skočiti na noge, a ga je v zraku obrnilo, zato je pristal na prsih. Zaradi težjih telesnih poškodb se trenutno zdravi v šibeniški bolnišnici.

33-letni moški je s prijateljem prišel na most in se dolgo pripravljal na skok. Medtem ko ga je prijatelj snemal, mu je izročil mobilni telefon, se sezul, splezal čez ograjo in skočil. Med padanjem je njegovo telo zasukalo, zato je pristal na prsih.

Čeprav je na posnetku videti, da po pristanku plava, naj bi bil težko poškodovan – imel naj bi zlomljeno medenico.

Ni v življenjski nevarnosti

Kot je dejala Marica Kosor, predstavnica šibeniške policije, moški ni imel samomorilnih nagnjenj, temveč se je za skok odločil iz avanturizma. Po zadnjih informacijah policije je izven življenjske nevarnosti, poroča portal 24sata.com.

Kot poročajo hrvaški mediji, moški ni bil turist, temveč domačin, ki naj bi vedel, da so skoki s 40-metrskega Šibeniškega mostu prepovedani.