Pri polovici hospitaliziranih bolnikov s covid-19 nastopijo zapleti

V raziskavo so vključili podatke o več kot 70 tisoč bolnikih, ki so se zaradi bolezni covid-19 zdravili v več kot 300 britanskih bolnišnicah. Kot so ugotovili, so najpogostejši zapleti težave z jetri in ledvicami, pogoste pa so tudi nevrološke in kardiovaskularne težave.

Število zapletov je visoko celo med mladimi in pred covid-19 zdravimi bolniki, saj kar 27 odstotkov starih od 19 do 29 let ter 37 odstotkov starih od 30 do 39 let poroča o najmanj enem zapletu. Podatki kažejo tudi, da so zapleti pogostejši pri moških. Več kot četrtina bolnikov ne glede na starost in spol ob odhodu iz bolnišnice ni bila sposobna skrbeti sama zase.

Pod drobnogledom ločeni zapleti od t. i. dolgotrajnega covid-19

Raziskava je sicer vzela pod drobnogled zaplete, ki so ločeni od t. i. dolgotrajnega covid-19, za katerega so značilni več tednov ali celo več mesecev trajajoči simptomi, ki so neposredno povezani s to boleznijo.

Avtorji raziskave opozarjajo, da bi morali njihove izsledke upoštevati politični odločevalci pri načrtovanju dolgotrajnejše podpore ljudem, ki so preboleli covid-19. Osredotočanje zgolj na tiste, ki so zaradi covid-19 umrli, vodi v podcenjevanje dejanskih posledic pandemije, še posebej ko gre za mlade, ki to bolezen praviloma preživijo.

"To delo je v nasprotju z zdajšnjimi ocenami, da je covid-19 nevaren le pri ljudeh s spremljajočimi boleznimi in pri starejših," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izpostavil eden od avtorjev raziskave, profesor Calum Semple z Univerze Liverpool.

Kot je še pojasnil, je mogoče iz resnosti bolezni sklepati, da bodo nastopili zapleti tudi pri mlajših ljudeh, zato je za preprečevanje teh zapletov nujna primarna strategija preprečevanja, to pa pomeni predvsem cepljenje.