Barcelona znova uvaja policijsko uro

V Barceloni in več drugih mestih v Kataloniji bodo ta konec tedna znova uvedli policijsko uro, saj v regiji beležijo hiter porast števila okužb z novim koronavirusom. Ponoči bo gibanje omejeno med 1. in 6. uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Katalonska vlada je v sredo na sodišče vložila prošnjo za vnovično uvedbo policijske ure na območjih, kjer so potrdili več kot 400 primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih sedmih dneh. Sodišče je danes prošnjo odobrilo. Skupno bodo policijsko uro uvedli v 161 občinah, med njimi v priljubljenih obalnih mestih, kot sta Sitges in Salou.

Katalonija je že pred tem uvedla ukrep, po katerem so javni dogodki dovoljeni do malo po polnoči, omejeno je tudi druženje na največ deset oseb.

Povprečje veliko višje kot v celotni Španiji

V zadnjih dneh so v Kataloniji opazili strm porast števila okužb, in sicer 1.107 na 100 tisoč ljudi, kar je dvakrat več, kot je povprečje v Španiji. Med mladimi je pojavnost na 100 tisoč ljudi v Kataloniji celo večja od tri tisoč.

Policijsko uro je ta teden znova uvedla že sosednja regija Valencia, in sicer v 32 mestih. O uvedbi razmišljajo tudi v severni regiji Navarra.

V Španiji kampanja cepljenja poteka po starostnih skupinah, in mlajši so šele zdaj prišli na vrsto. Premier Pedro Sanchez je sicer izrazil prepričanje, da jim bo do konca avgusta uspelo doseči 70-odstotno precepljenost.