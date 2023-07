Pri južnih sosedih padajo rekordi: je Hrvaška res predraga?

V prvi polovici leta so na Hrvaškem zabeležili 6,7 milijona prihodov turistov in več kot 27,3 milijona prenočitev. Številki sta za 16 oziroma 10 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani.

"Lahko rečemo, da je za nami rekordna predsezona, a pred nami sta še vrhunec sezone in posezona. Povedano drugače, pred nami je še veliko dela, vendar verjamemo, da bo to leto popolnega okrevanja hrvaškega turizma po pandemiji covid-19," je dejal Staničić.

Ob tem je menil, da na potek sezone ne bo negativno vplival niti novi zakon o trgovini, po katerem so trgovine na Hrvaškem lahko odprte le 16 nedelj v letu, saj da tako že vrsto let poslujejo tudi Hrvaški konkurenčne države.

Direktor Hrvaške turistične skupnosti (HTZ) Kristjan Staničić zavrača očitke o previsokih cenah na Hrvaškem. Foto: STA

Staničić: Cene na Hrvaškem v primerjavi s konkurenco na splošno nižje

Pozitivne smernice turističnega prometa po Staničićevem mnenju ne bi bile mogoče, če Hrvaška kot turistična destinacija ne bi ponujala dobrega razmerja med kakovostjo storitev in cenami, ki po njegovem mnenju niso previsoke.

Opomnil je, da se cene turističnih storitev niso dvigovale le na Hrvaškem, temveč gre za globalen trend, pri čemer južna slovenska soseda, tako pravi Staničić, ni izstopala. "Prav nasprotno, naše notranje analize in raziskave kažejo, da so cene na Hrvaškem v primerjavi s konkurenco na splošno nižje in ugodnejše v segmentu zasebnih nastanitev, ki je v primeru naše države tudi najbolj razširjen. Ko govorimo o hotelskih nastanitvah, pa lahko rečemo, da so cene zelo podobne tistim v naših glavnih tekmicah, Italiji, Grčiji in Španiji," je poudaril.

Premišljene odločitve dobro obveščenih gostov

Direktor HTZ meni, da so gostje danes zelo dobro obveščeni o ponudbah, cenah in trendih, zato svoje odločitve o potovanjih sprejemajo zelo premišljeno. Da Hrvaška ponuja kakovost za denar, po njegovem prepričanju ne potrjujejo le letošnji rezultati, ampak tudi dosežki v obdobju pandemije, ko je Hrvaška zasedla vodilno mesto med sredozemskimi destinacijami.

Prav tako se ne boji, da bi Hrvaški zaradi visokih cen obrnili hrbet slovenski turisti. Ti poleg Nemcev in Avstrijcev ustvarijo največ prihodov in prenočitev, poleg tega imajo številni med njimi na hrvaški obali tudi nepremičnine.

V prvih šestih mesecih so Slovenci na Hrvaškem ustvarili skoraj 610 tisoč turističnih prihodov in več kot 2,4 milijona prenočitev, kar je sedemodstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani in šest odstotkov več kot leta 2019.

"Prepričan sem, da bodo Slovenci ostali zelo zastopani gostje v naši državi tudi v preostanku leta, saj Hrvaška v primerjavi z Grčijo ali Turčijo ponuja popolnoma drugačno turistično doživetje. Zelo pomemben dejavnik pri izbiri potovanja je tudi bližina, Hrvaška pa je s svojim vstopom v schengensko območje postala še bližja," je dodal.

Slovenci najraje bivajo v hrvaških kampih

Največ prenočitev Slovenci sicer ustvarijo v Istri, na Kvarnerju in v zadrski županiji, najraje pa bivajo v kampih.

Kampi so po podatkih Kamping združenja Hrvaške v prvih šestih mesecih ustvarili šestodstotno rast po številu prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani in 22-odstotno rast v primerjavi s predkoronskim letom 2019.

Kampi po besedah direktorja HTZ privlačijo različne segmente gostov: od tistih, ki najemajo parcele za svoja vozila, do tistih, ki imajo raje luksuzne mobilne hišice. Nekatere od njih letos dosegajo cene tudi do 700 evrov na noč, kar je po Staničićevem mnenju predvsem rezultat kakovostnih in premišljenih naložb, pri čemer poudarja, da so cene rasle tudi v drugih evropskih kampih.

Največ, kar 60 odstotkov skupnih nastanitvenih zmogljivosti, sicer pomenijo apartmaji. Junija lani je bilo v tem segmentu registriranih 243 tisoč objektov s skupno 1,211 milijona ležišči, danes pa jih je 251 tisoč s skupno 1,266 milijona ležišči. To pomeni skoraj 56 tisoč ležišč več kot lani.

Nov val naložb v turizmu

Hotelski nastanitveni objekti so lani pomenili 13 odstotkov vseh nastanitev, čeprav je strategija turizma predvidela, da bo njihov delež že do leta 2020 narasel na 18 odstotkov.

V hotelskem segmentu je trenutno več kot 1.200 objektov s 180 tisoč ležišči. Povečanje deleža hotelskih namestitev predvidevajo novi strateški dokumenti in novi zakon o turizmu, ki bo začel veljati naslednje leto. V naslednjih nekaj letih Hrvaško po Staničićevih napovedih čaka tudi nov val naložb v turizmu, ki bo večinoma usmerjen v nove hotelske zmogljivosti najvišje kategorije.

Ob vprašanju, ali je apartmajev na Hrvaškem danes preveč, je vodja HTZ poudaril, da raven ponudbe mora ustrezati povpraševanju oziroma številu turistov. "V primeru naše države je stopnja rasti novih zmogljivosti v segmentu zasebnih namestitev včasih večja od stopnje rasti turističnega prometa, kar posledično pomeni zahtevnejše zapolnjevanje zmogljivosti pri zasebnih najemodajalcih," je pojasnil. Pri tem je poudaril, da je trg svoboden in da številni na Hrvaškem živijo neposredno ali posredno od turizma.

Kaj se dogaja s turizmom v celinskem delu države?

Po raziskavi Evropske komisije za turizem (ETC) se Hrvaška uvršča med pet najbolj zaželenih turističnih destinacij za Evropejce. Staničić je prepričan, da bodo ohranili dober tržni položaj tudi v naslednjih letih in ga dodatno utrdili, saj bodo kmalu začeli izvajanje novega strateškega marketinškega in operativnega načrta za hrvaški turizem do leta 2027.

Ta med drugim določa, da se mora Hrvaška umestiti v nišo med standardnim in vrhunskim turizmom, da je tako ne bi dojemali kot nizkovrednostno ali množično destinacijo. "V prihodnosti bo torej večji poudarek na izpostavljanju segmentov turistične ponudbe visoke vrednosti, saj takšen pristop prinaša številne pozitivne učinke, še posebno ko govorimo o spodbujanju trajnostnih izdelkov in poslovnih modelov ter večji koristi za lokalno skupnost," je pojasnil direktor HTZ.

Hrvaška vse bolj stremi tudi k razvoju turizma zunaj poletne sezone in v notranjosti države. V tej smeri po Staničićevem mnenju dobro napreduje, saj da beleži nenehno rast turističnega prometa v pred- in posezonskih obdobjih ter tudi na celini. Lani so v celinskem delu države zabeležili več kot milijon prihodov in 2,3 milijona prenočitev, približno enako število prihodov in prenočitev pa je lani dosegel tudi Zagreb.