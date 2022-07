Presenečenje: toliko bomo po novem plačali za kavo na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S prvim januarjem 2023 Hrvaška uvaja evro, kar pomeni, da bo treba na vse cenike dodati tudi cene v evrih. To morajo storiti najkasneje do konca septembra. Kavarna na zagrebškem jezeru Jarun je to že storila, poroča Poslovni.hr.